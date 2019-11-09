Сенатор допустил принятие проекта о признании физлиц иногентами до конца года

Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами, одобренный Государственной думой в первом чтении в январе 2018 года, почти готов и может быть принят до конца года. Об этом сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы», — подчеркнул он в пятницу, 8 ноября. Если парламентарии примут законопроект до конца года, то и Совет Федерации может при получении документов вынести свое решение по этому вопросу в эти же сроки, добавил сенатор.

Как передает ТАСС, в верхней палате парламента рассчитывают, что закон вступит в силу уже в 2020 году.

«В данном случае не важен источник этих денег — это может быть государственная организация, негосударственная структура, физические лица, лица без гражданства. Главное, что зарубежные средства», — объяснил Климов позицию Совфеда. Это физическое лицо продолжит действовать в том виде, в каком считает нужным, но будет обременено определенными требованиями и должно быть зарегистрировано в Минюсте РФ, вести отчетность и т.д.

Комиссия Совфеда по вмешательству в дела России не рассматривает в настоящее время возможность уголовного наказания за нарушения закона об иноагентах, добавил сенатор.

В дополнение к действующей норме о признании ряда зарубежных СМИ иностранными агентами парламентарии распространяют эту норму на физических лиц. При этом в виду имеются не только владельцы ресурсов, но и те, кто распространяет информацию, в том числе в интернете, получая деньги из-за рубежа. Норма вводится в качестве симметричного ответа на действия властей стран Запада в отношении работающих там российских СМИ, в частности, агентства Sputnik и Russia Today.

«Таким образом мы полностью синхронизируем наши законы с теми, которые давно действуют за границей. В частности, в Америке более жесткая ответственность вплоть до лишения свободы если иностранный агент не выполняет свои обязательства перед страной пребывания», — прокомментировал председатель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев.

1 ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», возглавляемой Алексеем Навальным, в список иноагентов. Фонд внесли в список иноагентов в октябре. Это решение не связано с расследованием об отмывании средств в ФБК, отметили в Минюсте.