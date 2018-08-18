Сенатор-демократ намерен отнять у Трампа право ограничивать доступ к секретной информации

Американский сенатор Марк Уорнер планирует на следующей неделе представить на рассмотрение своих коллег законодателей правку, ограничивающую возможность президента США Дональда Трампа отнимать у экс-чиновников право доступа к секретным сведениям.

Марк Уорнер, американский политик-демократ, представляющий в Сенате США штат Виргиния, заявил о намерении отказать Дональду Трампу в праве отзывать у бывших чиновников доступ к секретным сведениям. По словам сенатора, соответствующая правка будет подана им в американский Конгресс уже на следующей неделе.

Напомним, что ранее президент США отозвал секретный доступ у бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. Тогда хозяин Белого дома мотивировал данное решение тем, что ради своих политических интересов Бреннан поставил под сомнение свою объективность и репутацию.

По мнению сенатора Уорнера, впрочем, данный жест является ничем иным, как попуткой заглушить своих критиков со стороны Трампа. В будущем он считает необходимым отнять у американского национального лидера возможность действовать в подобном ключе.