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Сенатор-демократ намерен отнять у Трампа право ограничивать доступ к секретной информации
18 августа 2018, 04:39 • 41 • Политика
Американский сенатор Марк Уорнер планирует на следующей неделе представить на рассмотрение своих коллег законодателей правку, ограничивающую возможность президента США Дональда Трампа отнимать у экс-чиновников право доступа к секретным сведениям.
Марк Уорнер, американский политик-демократ, представляющий в Сенате США штат Виргиния, заявил о намерении отказать Дональду Трампу в праве отзывать у бывших чиновников доступ к секретным сведениям. По словам сенатора, соответствующая правка будет подана им в американский Конгресс уже на следующей неделе.
Напомним, что ранее президент США отозвал секретный доступ у бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. Тогда хозяин Белого дома мотивировал данное решение тем, что ради своих политических интересов Бреннан поставил под сомнение свою объективность и репутацию.
По мнению сенатора Уорнера, впрочем, данный жест является ничем иным, как попуткой заглушить своих критиков со стороны Трампа. В будущем он считает необходимым отнять у американского национального лидера возможность действовать в подобном ключе.
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