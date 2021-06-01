Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о слежке за Меркель

Российский сенатор Алексей Пушков на фоне сообщений о слежке США и Дании за европейскими политиками раскритиковал «европейскую демократию» и сравнил ее с «женой Цезаря»: она «выше всяких подозрений», даже если поймана «с поличным». Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 31 мая.

Соответствующее сообщение было опубликовано Пушковым в качестве комментария к сведениям, предоставленным изданием Das Erste: согласно его информации, факт слежки американской спецслужбы АНБ за высокопоставленными немецкими политиками, в числе которых канцлер ФРГ Ангела Меркель, был известен достаточно давно.

«Не хочет ли Евросоюз принять в связи с этим санкции против Дании? Не намерена ли Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступить с гневным заявлением с осуждением американских и датских спецслужб, покусившихся на святое — неприкосновенность личной жизни? Но не сомневайтесь: ничего этого не будет. «Европейская демократия» выше всяких подозрений, как жена Цезаря. Даже если ее застукали с поличным», — говорится в сообщении, опубликованном российским сенатором.

Пушков также добавил, что «бесконечная болтовня о верховенстве закона, свободе, «суверенитете», правах человека, которой наполнены заявления ПАСЕ, филиппики Европарламента, доклады типа последнего антироссийского манифеста «Чэтем-хаус», высокопарные воззвания Байдена, целомудренные проповеди американских конгрессменов и сенаторов, как и датских и других европейских делегатов в Совете Европы и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе» являются всего лишь «глянцевой поверхностью мира постоянной слежки и циничных манипуляций».

В этот же день, 31 мая, президент Франции Эммануэль Макрон указал на неприемлемость слежки за союзниками и необходимость отсутствия подозрений в союзническом кругу. Он также отметил, что Париж ожидает объяснений от партнеров в лице Дании и Соединенных Штатов сведений относительно слежения Вашингтона за высокопоставленными политиками Евросоюза, в частности за Ангелой Меркель.

Накануне Süddeutsche Zeitung сообщило, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012–2014 годах следило за целым рядом европейских политиков. Слежка велась за Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Отмечалось, что власти Дании якобы не были в курсе происходящего, а взаимодействие осуществлялось на уровне спецслужб.

В июне 2013 года экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы с информацией о всеобъемлющей слежке в 60 странах за более чем миллиардом человек правительствами 35 государств, о программах слежения за сотрудниками британских и американских спецслужб в интернете, а также о слежке США за официальными лицами и гражданами по всему миру при помощи сетей связи.

После этого он скрывался и в итоге сбежал в Россию. В августе того же года он получил временное убежище в России, а через год — вид на жительство.