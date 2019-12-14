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Сенат США принял резолюцию о геноциде армян в Османской империи

14 декабря 2019, 20:09  •  59 • Украина
Сенат Соединённых Штатов всё-таки принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года. Резолюция (S.Res.150) была принята практически единогласно 12 декабря.
Представитель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес написал в своём микроблоге Twitter: «Сегодня, приняв мою резолюцию о геноциде армян, Сенат наконец встал на сторону исторической правды: то, что произошло в Армении, было, несомненно, геноцидом. Там нет другого слова для этого».
Менендес не раз заявлял о том, что дал слово армянской общине сделать всё возможное, чтобы резолюция была принята.
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», – прокомментировал принятие резолюции сенатор Тед Круз.
Сенатор Роберт Менендес, который является одним из авторов резолюции, во время своей благодарственной речи в Сенате не мог сдержать слёз.
«Я благодарен за то, что резолюция была принята, пока некоторые очевидцы геноцида всё еще живы, и мы сможем увидеть, что это признание чего-то стоит...», – сказал Менендес.
Напомним, что ранее Менендес уже неоднократно представлял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи, однако в Сенате эту резолюцию блокировали. И только в конце октября в Палате представителей Конгресса США приняли эту резолюцию почти единогласно, однако с одобрением резолюции Сенатом возникли проблемы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил принятие резолюции Сенатом, назвав это историческим событием.
«От имени армянского народа хочу поблагодарить всех членов Сената и Палаты представителей. Хочу поздравить армянский народ с исторической победой, которая открывает новую страницу в деле международного признания геноцида армян и выводит этот процесс на новый уровень. Этот процесс важен с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны и народа. Политика отрицания, которую проводит Анкара, вынуждает констатировать, что Турция продолжает быть угрозой для Армении и армянского народа», – заявил Пашинян, выступая в пятницу на совещании в парламенте.
По его мнению, это признание геноцида необходимо и самой Турции – для того, чтобы «пересмотреть свою роль в регионе».
Поблагодарил всех членов Сената США и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
Приветствовал принятие резолюции по геноциду армян и Католикос Всех Армян Гарегин II, поблагодарив авторов резолюции за проделанную работу.
В Турции же заявили, что решение Сената США скажется на будущих отношениях Анкары и Вашингтона.
«Резолюция войдёт в историю как безответственные и иррациональные действия некоторых членов конгресса США против Турции, за что будут нести ответственность сенаторы, потому что их действия нанесут ущерб турецко-американским отношениям», – прокомментировал новость глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
В тот же день посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции и сообщили о негативной реакции Анкары на принятие резолюции Сенатом США.
Несмотря на то, что факт геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века был признан многими странами, правопреемница Османской империи – Турция – отклоняет все обвинения в геноциде.
Между тем, резолюцию должен ещё подписать президент США Дональд Трамп.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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