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Сенат США пошёл на поводу у "радужного" лобби, утвердив странного чиновника

25 марта 2021, 09:55  •  77 • В мире
Сенат США пошёл на поводу у "радужного" лобби, утвердив на должность заместителя министра здравоохранения и социальных служб страны трансгендера. Такой прецедент произошёл впервые за всю историю страны.
Сенат США, судя по всему, всё же окончательно сдался под натиском "радужного" лобби, раз на пост заместителя министра здравоохранения США был утверждён трансгендер. Кандидатуру Рейчел Левина утвердили в среду, 24 марта.
Это первый подобный прецедент в высокопоставленных властных кругах Соединённых Штатов. До этого таких странных чиновников на высокие должности в стране не назначалось. Как пишет CNN, Левина займётся проблемами трансгендерных американцев.
Новый замминистра до смены пола окончил Гарвардский колледж и Медицинскую школу Тулейского университета, прошёл обучение педиатрии и подростковой медицине в Медицинском центре горы Синай в Нью-Йорке. И по специализации он - педиатр.

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