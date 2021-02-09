«Сенат оказался в «серой зоне»: как будет проходить процесс об импичменте Трампа

В США начались слушания по делу об импичменте экс-президента Дональда Трампа. Ранее демократы и республиканцы в сенате США согласовали формат процесса. Если он будет признан конституционным, то процедура может завершиться уже на следующей неделе. Сам Трамп не намерен принимать участие в слушаниях. Адвокаты бывшего президента считают процесс импичмента противоречащим Конституции, так как их клиент уже не является главой государства. Аналитики считают линию защиты довольно убедительной. По их словам, обвинителям будет сложно доказать виновность экс-президента, так как в его речи, которую он произнёс на митинге 6 января, не было призывов к насилию или противоправным действиям.

В США начались слушания по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Ранее лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства сената США Чак Шумер и Митч Макконнелл согласовали формат процедуры.

«Процедура импичмента позволит установить правду и ответственность ради так необходимого сейчас единения и восстановления нашей страны после отвратительной атаки на нашу демократию 6 января, в результате которой погибло пять человек», — заявил Чак Шумер.

В свою очередь, Макконнелл позитивно оценил взаимодействие с демократами по вопросу согласования формата слушаний.

«Я рад, что нам с лидером (демократического большинства в сенате) Шумером удалось прийти к соглашению относительно справедливого процесса и предполагаемых сроков разбирательств в сенате. Данная схема действий была одобрена и юристами бывшего президента Трампа, и обвинителями из палаты представителей, поскольку она подразумевает предусмотренные законом процессуальные нормы и соблюдение прав обеих сторон. Сенаторы, в качестве присяжных, получат достаточно времени на рассмотрение дела и доводов, которые приведёт каждая из сторон», — сказал сенатор.

Напомним, демократы призывают отстранить Трампа от власти в связи с событиями 6 января в Вашингтоне. На этот день было намечено голосование в конгрессе, в ходе которого парламентарии должны были формально утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Однако заседание было сорвано из-за того, что сторонники Трампа, не признающие такого результата, ворвались в Капитолий.

Заседание в конгрессе США

Reuters

© Joshua Roberts

В результате тех событий скончались пять человек, десятки пострадали. Правоохранительные органы возбудили 275 уголовных дел, почти 200 человек были арестованы.

В Демпартии считают, что Трамп несёт ответственность за действия протестующих. По их мнению, его выступление на прошедшем перед штурмом Капитолия митинге якобы подтолкнуло толпу к противоправным действиям. В середине января палата представителей, в которой большинство принадлежит демократам, проголосовала за импичмент Трампа, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.

Линия защиты

Дональд Трамп отвергает обвинения, и его команда готовится защищать бывшего хозяина Белого дома в сенате. 8 января на сайте 45-го президента был опубликован документ, в котором излагается позиция защиты.

В частности, в этом документе адвокаты Трампа отмечают, что сама попытка провести импичмент покинувшему свой пост президенту является неконституционной. Кроме того, они считают необоснованными обвинения в подстрекательстве к мятежу. По их мнению, запись речи Трампа на митинге свидетельствует о его невиновности.

Юристы также указывают на то, что палата представителей перед голосованием не рассмотрела вопрос об импичменте надлежащим образом. В частности, это дело не было изучено должны образом специальными комитетами нижней палаты, а конгрессмены не имели возможности провести серьёзное обсуждение. Юристы также отмечают, что процедура импичмента проводилась в спешке, для чего не было никаких оснований.

«Статья импичмента, выдвигаемая палатой представителей, не соответствует конституции по ряду причин, любая из которых в отдельности могла бы стать основанием для закрытия дела. Если рассматривать их все вместе, они убедительно демонстрируют, что потворствование жаждущим политического спектакля демократам из палаты представителей опасно для демократии нашей республики и прав, которыми мы так дорожим», — отмечают юристы.

По мнению адвокатов Трампа, «сенат должен отклонить эти обвинения и оправдать президента, поскольку это явно не то, чего хотели отцы-основатели или позволяет Конституция».

Слушания без Трампа

Согласно договоренностям Шумера и Макконнелла, у обвинителей от палаты представителей и адвокатов Трампа будет равное количество времени на то, чтобы изложить свою позицию, задать вопросы и выступить с заключительными заявлениями.

Сама процедура импичмента началась во вторник, 9 февраля. Первым делом сенаторы обсудят конституционность импичмента в отношении бывшего президента. Предполагается, что дебаты продлятся около четырёх часов, после чего будет проведено голосование по этому вопросу.

Чтобы процедура импичмента была признана законной, демократам в сенате необходимо простое большинство голосов, которое при нынешнем раскладе сил они смогут с высокой долей вероятности получить. Напомним, сейчас в верхней палате конгресса обе партии имеют по 50 мест, однако вице-президент Камала Харрис также обладает правом голоса в ситуациях, когда голоса сенаторов разделяются поровну.

Штурм Капитолия

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© Shannon Stapleton

Продолжатся слушания в среду: обвинители и адвокаты произнесут вступительные речи. После этого начнутся выступления сторон и прения.

При этом сам Трамп не намерен давать показания в верхней палате конгресса в рамках слушаний о его импичменте. Об этом телеканалу Fox News и ряду других американских СМИ сообщил его советник Джейсон Миллер.

Слушания будут приостановлены в пятницу вечером и возобновятся в воскресенье. Таким образом, если стороны не будут вызывать свидетелей, процедура может завершиться на следующей неделе.

Если сенат всё же проголосует за импичмент, то после этого состоится ещё одно голосование. На этот раз на суд сенаторов будет вынесен вопрос о возможности экс-президенту занимать в будущем государственные должности.

«Превышает конституционные полномочия»

Как отмечают эксперты, юристы Трампа во многом правы, говоря о том, что рассмотрение импичмента в сенате является не вполне законным.

«Они ссылаются на то, что в данном случае сенат превышает свои конституционные полномочия, потому что Трамп теперь является частным лицом. Таким образом, вне зависимости от того, объявляли ли ему импичмент или нет, он имеет право на полноценный суд присяжных в обычном гражданском суде, а не в сенате», — пояснил в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По словам аналитика, рассмотрение дел в сенате и обычном суде отличается.

«Он (Трамп. — RT) имеет право на рассмотрение своего дела в обычном суде, где, в частности, для осуждения требуется единогласный вердикт случайно подобранных присяжных, а не две трети голосов в политическом органе. В юридическом плане сенат оказался в серой зоне, потому что процедуру импичмента Трампу объявили, когда он был президентом, а сейчас он уже частное лицо», — говорит Дробницкий.

Политологи считают, что обвинения в подстрекательстве к мятежу будет сложно доказать, так как выступление Трампа 6 января не выходило за рамки принятых в США норм.

«Трамп сказал собравшимся: «Идите, потребуйте, чтобы ваши конгрессмены действовали в соответствии с законами и вашими пожеланиями». Ничего в этой речи нет противозаконного, это тоже в американской традиции, не говоря о том, что сама речь не содержала никаких призывов к прорыву в Капитолий или к насилию», — указал Дробницкий.

Похожей точки зрения придерживается и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Обвинения могут считаться обоснованными только в том случае, если будет доказана прямая вина Трампа в призывах к массовым беспорядкам в Капитолии. Для этого, скорее всего, потребуется лингвистическая экспертиза, которая позволит найти в его словах скрытый смысл. Тут всё зависит не от сказанного Трампом, а от того, как его слова будут интерпретированы», — сказал эксперт в беседе с RT.

Дональд Трамп на митинге 6 января

Reuters

© Jim Bourg/File

Дробницкий также подчеркнул, что с оценкой действий протестующих всё не так очевидно, как пытаются представить демократы. По его словам, различные акции у дверей Капитолия являются частью политической традиции США.

Эксперт напомнил о том, как проходило обсуждение выдвинутой Трампом кандидатуры Бретта Кавано на пост члена Верховного суда. Тогда протестующие устроили митинг на Капитолийском холме и проникли в здание конгресса, из которого их выводила полиция. Однако никто тогда о мятеже не говорил, отметил эксперт.

Он также напомнил, что в 2020 году в США движение Black Lives Matter и различные леворадикальные группировки устраивали «настоящие погромы, захватывали полицейские участки, здания судов, сожгли несколько построек». Однако подобные действия демократы не спешили осуждать, называя их мирными протестами, заметил эксперт.

По мнению Дробницкого, демократам будет крайне сложно добиться осуждения Трампа в сенате, потому что для этого им нужно две трети голосов.