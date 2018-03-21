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Семён Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
21 марта 2018, 15:54 • 73 • Украина
Российский артист и продюсер Семён Слепаков попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Семён Слепаков globallookpress.com © Anatoly Lomohov/Russian Look
Как сообщает телеканал NewsOne, Слепаков внесён в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Россией Крым».
Отмечается, что 17 марта он выступил на открытии одного из ресторанов в Симферополе.
Ранее в базу данных украинского сайта «Миротворец» попала депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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