Семьям выплатят "путинскую десятку" ещё раз. Автоматически

Президент России Владимир Путин дал указание правительству выплатить семьям с детьми пособие в размере 10 тысяч рублей. Об этом было объявлено во время обращения главы государства к нации.

Речь идёт о специальной разовой выплате для детей с родителями. Решение было принято в рамках мер поддержки населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции в России.

"Предлагаю в июле ещё раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет", - сказал Путин.

А те, кто получил первую выплату, получат вторую автоматически, добавил глава государства.