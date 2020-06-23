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Семьям выплатят "путинскую десятку" ещё раз. Автоматически

23 июня 2020, 20:00  •  83 • Политика
Путин предложил в июле ещё раз выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет. "Те, кто получил первую выплату, получат вторую автоматически", - добавил глава России.
Президент России Владимир Путин дал указание правительству выплатить семьям с детьми пособие в размере 10 тысяч рублей. Об этом было объявлено во время обращения главы государства к нации.
Речь идёт о специальной разовой выплате для детей с родителями. Решение было принято в рамках мер поддержки населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции в России.
"Предлагаю в июле ещё раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет", - сказал Путин.
А те, кто получил первую выплату, получат вторую автоматически, добавил глава государства.

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