|
Семьям выплатят "путинскую десятку" ещё раз. Автоматически
23 июня 2020, 20:00 • 83 • Политика
Путин предложил в июле ещё раз выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет. "Те, кто получил первую выплату, получат вторую автоматически", - добавил глава России.
Президент России Владимир Путин дал указание правительству выплатить семьям с детьми пособие в размере 10 тысяч рублей. Об этом было объявлено во время обращения главы государства к нации.
Речь идёт о специальной разовой выплате для детей с родителями. Решение было принято в рамках мер поддержки населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции в России.
А те, кто получил первую выплату, получат вторую автоматически, добавил глава государства.
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2020, 02:00
|
18 июня 2020, 07:00
|
18 июня 2020, 03:00
|
20 июня 2020, 00:00
|
20 июня 2020, 04:00
|
20 июня 2020, 04:00
|
20 июня 2020, 00:00