Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Блокпост закрыт: Американскую колонну броневиков развернули обратно сирийские во...
Человек, который изменил историю. (А. Фурсов)
«Серьёзный шаг вперёд»: как новый контракт о транзите газа повлияет на российско...
«Ведение неконкурентной борьбы»: США выделят $1 млрд на продвижение «энергонезав...
Главная / Украина

Семьям погибших и пострадавшим при пожаре в колледже в Одессе выплатили 2 млн гривен

22 декабря 2019, 09:54  •  17 • Украина
Одесский городской совет выплатил порядка 2 млн гривен семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
 
globallookpress.com
 

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

«По состоянию на 21 декабря 2019 года департаментом труда и социальной политики Одесского городского совета перечислено семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара на Троицкой, 25, материальной помощи в общей сумме 2,13 млн гривен, в том числе пяти семьям погибших и 31 пострадавшему», — указывается в заявлении.

Уточняется, что финансовую помощь людям также окажет фонд благотворительной помощи Одесского городского совета.

4 декабря в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар, в результате которого погибли 16 человек.

14 декабря спасатели официально объявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в колледже.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
22 декабря 2019, 00:09
Зеленский ввёл в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности
21 декабря 2019, 17:39
Козак рассказал о «форточке возможностей» для России и Украины
22 декабря 2019, 00:09
«Ведение неконкурентной борьбы»: США выделят $1 млрд на продвижение «энергонезависимости» Европы
21 декабря 2019, 20:54
«Либо он самый несчастный парень в мире, либо лжец»: фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
22 декабря 2019, 00:09
Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе
21 декабря 2019, 17:39
Посол Украины в США рассказал об «агентурной сети России» в ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
16 декабря 2019, 20:54
Слуга закона вместо «слуги народа»
19 декабря 2019, 17:09
Путин шуткой заставил весь зал смеяться над украинским журналистом Цимбалюком. А после дал шанс
16 декабря 2019, 17:39
"Эффективнее любой ракеты или бомбы": Кто "довел до истерики все украинские спецслужбы"?
21 декабря 2019, 01:24
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
18 декабря 2019, 11:54
Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.