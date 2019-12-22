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Семьям погибших и пострадавшим при пожаре в колледже в Одессе выплатили 2 млн гривен
22 декабря 2019, 09:54 • 17 • Украина
Одесский городской совет выплатил порядка 2 млн гривен семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
«По состоянию на 21 декабря 2019 года департаментом труда и социальной политики Одесского городского совета перечислено семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара на Троицкой, 25, материальной помощи в общей сумме 2,13 млн гривен, в том числе пяти семьям погибших и 31 пострадавшему», — указывается в заявлении.
Уточняется, что финансовую помощь людям также окажет фонд благотворительной помощи Одесского городского совета.
4 декабря в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар, в результате которого погибли 16 человек.
14 декабря спасатели официально объявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в колледже.
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