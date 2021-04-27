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Семья заработала $1 миллион, продавая от COVID-19 смертельно опасную жидкость

27 апреля 2021, 09:55  •  89 • В мире
Во Флориде семья заработала 1 миллион долларов, продавая под видом лекарства от COVID-19 смертельно опасную жидкость - токсичный отбеливатель.
Департамент правосудия прокуратуры США во Флориде обнародовал детали пугающего по своим масштабам дела семьи Гренон - 62-летнего Марка и троих его сыновей: 34-летнего Джонатана, 26 летнего Джордана и 32-летнего Джозефа.
Семью обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, они поставили на поток продажу "чудо-лекарства", которое на деле оказалось обычным токсичным промышленным отбеливателем, но смертельно опасным. Этим псевдолекарством семья советовала "лечить" COVID-19 (и даже якобы его предотвратить, уверяли Греноны, как следует из материалов дела), рак, болезнь Альцгеймера, а также диабет, аутизм, малярию, гепатит и даже ВИЧ и СПИД.
О том, что эта химия может, как и любой токсичный отбеливатель, вызывать опасные побочные эффекты, включая сильную рвоту, диарею и даже приводить к летальному исходу, доверчивых покупателей никто не предупреждал.
В результате семья наварилась на продаже десятков тысяч бутылок этого "чудо-лекарства" по всей Америке на 1 миллион долларов (около 75 миллионов рублей по действующему курсу).
Сейчас дело передано в суд.

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