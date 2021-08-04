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Семья, воспитавшая 34 ребёнка, потерпела бедствие. Ею тут же заинтересовалась опека

04 августа 2021, 18:30  •  61 • Политика
Семья из Свердловской области, воспитавшая 34 ребёнка, потерпела бедствие. У неё сгорел дом. Ею тут же заинтересовалась опека. Но её представители не успели ничего сделать, поскольку в эту историю очень быстро вмешались журналисты и губернатор.
В Свердловской области у многодетной семьи сгорел дом, а местные чиновники, недолго думая, решили забрать детей, подчёркивалось в программе "Царьград. Сегодня".
Подробности в эфире раскрыл корреспондент "Первого русского" в этом регионе Сергей Уфимцев. Он уточнил, что инцидент имел место в небольшом городке Кушва.
Несчастье постигло семью, которая воспитала в общей сложности 34 ребёнка. Большинство детей уже выросли, сейчас с родителями живут девять ребят. В конце июля у них сгорел дом.
Взрослые очень сильно переживали, что у них мгновенно заберут детей, поскольку они остались фактически без собственной крыши над головой. А органы опеки обычно рассуждают так: если не осталось дома, детей нужно изымать, подчеркнул корреспондент.
К счастью, представители опеки не успели ничего сделать, поскольку в эту историю очень быстро вмешались журналисты. Кроме того, помогло участие губернатора Евгения Куйвашева. Он пообещал, что семье вскоре найдут новое жильё.
Я думаю, ещё сыграло на руку то, что это происходило непосредственно перед выборами, которые будут в сентябре. Наши местные власти в такую жаркую пору очень активно реагируют на подобные скандалы. Поэтому губернатор очень быстро подсуетился, - предположил Уфимцев.

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