Семья, воспитавшая 34 ребёнка, потерпела бедствие. Ею тут же заинтересовалась опека

Семья из Свердловской области, воспитавшая 34 ребёнка, потерпела бедствие. У неё сгорел дом. Ею тут же заинтересовалась опека. Но её представители не успели ничего сделать, поскольку в эту историю очень быстро вмешались журналисты и губернатор.

В Свердловской области у многодетной семьи сгорел дом, а местные чиновники, недолго думая, решили забрать детей, подчёркивалось в программе "Царьград. Сегодня".

Подробности в эфире раскрыл корреспондент "Первого русского" в этом регионе Сергей Уфимцев. Он уточнил, что инцидент имел место в небольшом городке Кушва.

Несчастье постигло семью, которая воспитала в общей сложности 34 ребёнка. Большинство детей уже выросли, сейчас с родителями живут девять ребят. В конце июля у них сгорел дом.

Взрослые очень сильно переживали, что у них мгновенно заберут детей, поскольку они остались фактически без собственной крыши над головой. А органы опеки обычно рассуждают так: если не осталось дома, детей нужно изымать, подчеркнул корреспондент.

К счастью, представители опеки не успели ничего сделать, поскольку в эту историю очень быстро вмешались журналисты. Кроме того, помогло участие губернатора Евгения Куйвашева. Он пообещал, что семье вскоре найдут новое жильё.