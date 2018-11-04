«Семья фактически разрушена»: как «телевизионные экстрасенсы» обманом получили от пенсионерки 2 млн рублей

В Москве 58-летняя пенсионерка решила обратиться к «целителям» после просмотра программы на кабельном телеканале, где рекламировались услуги «колдунов» и «ясновидящих». Затем втайне от семьи женщина перевела «экстрасенсам» 2 млн рублей для снятия проклятия с мужа, который сейчас тяжело болеет. После того как жертва мошенников поняла, что её обманули, она попала в психиатрическую клинику с нервным срывом. Её дочь отмечает, что их семья фактически разрушена. Сейчас полиция проводит доследственную проверку. Не исключено, что женщина стала жертвой группы аферистов, которые организовали call-центры с отделениями в разных городах страны и располагают возможностью покупать рекламное время на ТВ, чтобы выпускать собственные передачи.

58-летняя пенсионерка Александра Петрова (имя изменено по просьбе семьи) решила обратиться к услугам «экстрасенсов» после просмотра программы «Перекрёстки судьбы» на телеканале «Точка ТВ». В передаче так называемые ясновидящие и колдуны рассказывали, как излечивают людей от болезней и помогают им с житейскими проблемами, снимая заклятия и порчу. У Петровой тяжело болеет муж, и она решила воспользоваться услугами целителей.

Свечи из Иерусалима

Как рассказала RT дочь Александры Петровой Светлана, впервые её мать набрала указанный в передаче номер (позже выяснится, что он зарегистрирован в Волгограде) в августе. Оператор выслушала пенсионерку и сказала, что перезвонит позже, после того как «специалист» оценит серьёзность ситуации «по ауре» женщины. Через несколько часов Петровой действительно перезвонили — с плохими новостями. Ей сказали, что на муже лежит мощное проклятие — и спасти его можно, но действовать необходимо очень быстро.

«Действия», по словам Светланы, начались с того, что матери велели перечислить 80 тыс. рублей на счёт некой Красильниковой Екатерины Викторовны.

«Оператор утверждала, что за свою работу «экстрасенсы» денег не берут, поскольку практикуют безвозмездную «светлую магию». Средства же пойдут на билеты в Иерусалим, где нужно купить специальные свечи и другие атрибуты ритуала, чтобы справиться с «сильным проклятием», — рассказывает Светлана.

По её словам, мошенникам в ходе телефонного разговора удалось угадать несколько фактов из биографии мамы, и она прониклась к ним доверием. Те, в свою очередь, почувствовав, что жертва в их руках, начали действовать ещё более нагло и жёстко. За опоздание в несколько минут с переводом денег стали насчитывать штрафы в 40 тыс. рублей за «срыв ритуала».

«Затем аппетиты выросли настолько, что с мамой начали «работать» вживую. Однажды за ней приехали мужчины на белом Lexus, чтобы провезти её по нескольким подмосковным церквям для «чистки кармы». Окончилось это выставлением счёта на сумму 150 тыс. рублей», — говорит Светлана.

Долги и развод

Стоит отметить, что поначалу родственники не знали, что пенсионерка общается с «экстрасенсами», ведь одна из самых главных установок мошенников, которую они внушают жертвам, — так называемое таинство ритуала.

«Маме говорили, что если кто-то узнает, то ритуал исцеления папы сорвётся, — рассказывает RT дочь потерпевшей Светлана. — В итоге уже осенью оказалось, что мама взяла несколько кредитов и назанимала денег у соседей».

Александра Петрова не только смогла занять несколько сотен тысяч рублей у соседей под предлогом сбора средств на лечение мужа, но и взять шесть кредитов в крупных российских банках под большие проценты. Общая сумма долгов составила свыше 2 млн рублей.

Всё это время, пока Петрова отправляла средства мошенникам, те убеждали её не бояться брать в долг — говорили, что все долги после исцеления главы семьи отдаст за неё некий фонд помощи больным и сиротам.

В какой-то момент, когда масштаб катастрофы стал понятен близким пенсионерки, они начали вместо неё подходить к телефону. Обнаглевшие мошенники требовали «передать трубку Александре», хамили и угрожали.

Сама пенсионерка, окончательно запутавшись в происходящем и пребывая в ужасе от того, что «ритуал сорвался», ушла из дома. Несколько дней пожилая женщина ночевала у подруг, плакала и пыталась убедить мошенников помочь её мужу, несмотря на то что денег у неё больше нет.

В результате Александру Петрову поместили в психиатрическую больницу с нервным срывом, а тяжелобольной глава семейства, узнав о ситуации, собрался подавать на развод.

«Наша семья фактически разрушена», — говорит Светлана.

Отлаженный бизнес

Сейчас семья Петровых подала заявления в полицию и прокуратуру. В настоящий момент управление МВД по городу Александрову Владимирской области (заявление подавалось по месту прописки пенсионерки) проводит доследственную проверку.

Параллельно близкие попытались собрать информацию о мошенниках. По словам Светланы, звонки на телефон матери поступали с десяти номеров, зарегистрированных в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах. Также мошенники используют многоканальный федеральный телефонный номер, начинающийся на 8 800, как бесплатную горячую линию, операторы которого в режиме реального времени обрабатывают десятки доверчивых клиентов.

Впрочем, юридического лица, закреплённого за аферистами, найти не удалось: люди, на чьи имена переводились деньги, вполне реальны, однако в базах ЕГРЮЛ никаких фирм на этих граждан не зарегистрировано.

Стоит отметить, что схема мошенников явно отработана: в качестве жертвы выбирают только женщин, желательно старшего возраста. Так, на номер, указанный в телепрограмме, с просьбой о консультации звонили два корреспондента RT: мужчина и женщина. Мужчина просил вернуть ушедшую от него жену, а женщина — мужа. В итоге мужчине никто не перезвонил, а его коллеге спустя несколько часов перезвонила «ведунья» Эльвира.

Тактика вымогательства денег была такой же, как и в ситуации с Александрой Петровой. «Вас сглазили, проблема серьёзная, нужен ритуал, процедура бесплатна, но нужны деньги на свечи, никому не рассказывайте о нашей работе», — говорила Эльвира.

Она предложила снять проклятие за 20 тыс. рублей. При этом позднее позвонила секретарь Эльвиры и подробно объяснила ей, как перевести деньги. Отметим, что телефон, с которого звонили «колдунья» и её помощница, оказался настроен только на исходящий звонок — дозвониться в ответ до «ясновидящей» невозможно.

«Семья фактически разрушена»: как группировка «телевизионных экстрасенсов» обманом получила от пенсионерки 2 млн рублей

Главный редактор телеканала «Точка ТВ» Александр Архаров заявил, что СМИ не несёт ответственности за рекламу. По его словам, он даже сам удерживал собственного отца-пенсионера от звонков «экстрасенсам», чтобы тот не стал жертвой мошенников.

«Мы сами не принимаем звонки, не берём деньги, просто продаём эфирное время, — отмечает Архаров. — Стоит копейки — 1000 рублей в минуту. Я бы сам с радостью отказался от этого, но за счёт этой рекламы мы выживаем. Законом вроде как не запрещено, с точки зрения морали — ну... У меня отец сам чуть не купился на рекламу чудо-лекарства от артроза. Я и сестра, слава богу, отговорили».

Преступление без наказания

Отметим, что телепередача «Перекрёстки судьбы» далеко не единственная. Таких программ десятки, их показывают по многим цифровым и кабельным телеканалам: «Нано», SPB TV, 8 канал, «Калейдоскоп», TDK. Зачастую в эфире мелькают лица одних и тех же ведущих, хотя названия, обыгрывающие слово «судьба», различаются: «Переиграй судьбу», «Звёзды и судьбы», «Поверь в судьбу».

Во всех случаях передача маскируется под прямой эфир, куда можно дозвониться по указанному внизу номеру. В реальности программа записывается заранее и транслируется в повторе.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что привлечь «телецелителей» за мошенничество непросто. Преступники не заключают договора об оказании услуг и редко встречаются с жертвами вживую: чаще всего мошенники пропадают после денежного перевода в несколько десятков тысяч рублей. Случай Петровой с ущербом в 2 млн рублей и поездкой по церквям — нечастое исключение.

В ГУ МВД по городу Александрову Владимирской области, где сейчас проверяют заявление Петровой, RT неофициально пояснили, что доказать факт мошенничества сложно, если нет никаких подтверждений контакта с мошенниками: к примеру, переписки и записи телефонных разговоров.

«Было бы проще, если бы мы имели дело с коллективным заявлением, — пояснил собеседник RT. — Тогда можно было бы опросить несколько потерпевших и собрать больше данных».

В новейшей российской истории было всего несколько случаев, когда группировки «экстрасенсов» оказывались на скамье подсудимых. Последний из них — история центра парапсихологии «Миранда», интерес к которому правоохранительные органы проявили в 2013 году. Центр открыла 49-летняя Ирина Муравская, она же набирала в call-центр «чародеев» на зарплату от 40 тыс. рублей.

Бизнес процветал: в среднем центр зарабатывал 15—20 млн рублей в месяц. Большую часть денег забирала Муравская, остальное распределялось между подельниками. Потерпевшими по делу проходили 500 человек, которые в общей сложности перечислили аферистам свыше 200 млн рублей.

В результате громкого судебного процесса 12 «экстрасенсов» получили сроки — трое аферистов отделались условным наказанием и штрафами по полмиллиона рублей, остальные, включая саму Муравскую, получили от 7 до 16 лет лишения свободы.

На волне народного гнева депутат Госдумы Сергей Вострецов внёс законопроект «О мошенничестве в сфере оккультно-магической деятельности», который предусматривает наказание за мошенничество для «экстрасенсов» и «гадалок» в виде тюремного заключения на срок до десяти лет. Однако, как рассказал RT помощник Вострецова, законопроект «подвис» в воздухе и до сих пор не дошёл до чтений.