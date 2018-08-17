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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе, журналисты не пострадали. Об этом в пятницу сообщается на интернет-портале "Вести.ру".

"Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов", - говорится в сообщении.

В момент обстрела журналисты находились рядом с населенным пунктом Старомихайловка. Отмечается, что в результате инцидента никто из них не пострадал.

Ранее в этом населенном пункте под обстрел попал конвой Международного комитета Красного Креста, который доставил жителям гуманитарную помощь.