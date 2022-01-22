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Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери
22 января 2022, 01:25 • 113 • Политика
Россия открывает двери Донецкой и Луганской народным республикам. Живущие там люди должны перестать страдать, считают эксперты. Семилетняя дорога Донбасса должна привести домой, в Россию.
Группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики Донбасса. По их мнению, это будет обоснованным и морально оправданным и позволит защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны украинских силовиков.
Председатель комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с Царьградом отметил, что дорога Донбасса домой затянулась.
Национальная республика вполне может провести легитимный референдум. Но совсем другое дело, когда речь о территориях, которые отделяются от Украины по другим причинам - из-за невозможности существования, из-за невыполнения Киевом обязательств, взятых им в рамках Минских соглашений.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец считает, что в Донбассе необходимо запустить международно-правовые механизмы, то есть провести референдум.
Своё мнение Царьграду высказал и герой ДНР Александр Матюшин (позывной Варяг). На следующей неделе признание республик Донбасса обсудят в Госдуме.
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