Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери

Россия открывает двери Донецкой и Луганской народным республикам. Живущие там люди должны перестать страдать, считают эксперты. Семилетняя дорога Донбасса должна привести домой, в Россию.

Группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики Донбасса. По их мнению, это будет обоснованным и морально оправданным и позволит защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны украинских силовиков.

Председатель комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с Царьградом отметил, что дорога Донбасса домой затянулась.

Все семь лет переговоры идут, а это вообще-то почти две Великих Отечественных войны. Народ страдает и не видит выхода. Почему не включить в Россию эти два образования (ДНР и ЛНР - ред.)? Это действительно шаг, который может быть рассмотрен в дальнейшем, - считает эксперт.

Национальная республика вполне может провести легитимный референдум. Но совсем другое дело, когда речь о территориях, которые отделяются от Украины по другим причинам - из-за невозможности существования, из-за невыполнения Киевом обязательств, взятых им в рамках Минских соглашений.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец считает, что в Донбассе необходимо запустить международно-правовые механизмы, то есть провести референдум.

На нём должен стоять центровой вопрос: "Вы хотите перехода ДНР и ЛНР под юрисдикцию России?" Может, они захотят быть в качестве автономной республики. Пожалуйста, это их выбор. Если они хотят стать субъектом России, тогда тоже в референдум впишите этот вопрос. Когда это состоится, 99,9% будут за то, чтобы вернуться в Россию", - уверен собеседник "Первого русского".

Своё мнение Царьграду высказал и герой ДНР Александр Матюшин (позывной Варяг). На следующей неделе признание республик Донбасса обсудят в Госдуме.