Семилетний мальчик заработал на YouTube 22 млн долларов

Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером в мире стал автор канала Ryan ToysReview, семилетний мальчик по имени Райан. Рейтинг самых богатых представителей видеохостинга опубликовало издание Forbes. Сообщается, что Райан заработал на YouTube 22 млн долларов.

Его зрителей - как маленьких, так и больших - покорили яркие и веселые обзоры детских игрушек. Скорее всего, задумка такого канала все же принадлежит родителям Райана, но тем не менее общая концепция получилась удачной и собрала свою аудиторию.

По данным Forbes, за год ребенок-блогер заработал 22 миллиона долларов. Такие цифры были получены на основании расчетов партнеров и рекламодателей. А на сам канал Ryan ToysReview подписано 17 миллионов человек.