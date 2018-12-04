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Семилетний мальчик заработал на YouTube 22 млн долларов

04 декабря 2018, 09:39  •  160 • В мире
Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером в мире стал автор канала Ryan ToysReview, семилетний мальчик по имени Райан. Рейтинг самых богатых представителей видеохостинга опубликовало издание Forbes. Сообщается, что Райан заработал на YouTube 22 млн долларов.
Его зрителей - как маленьких, так и больших - покорили яркие и веселые обзоры детских игрушек. Скорее всего, задумка такого канала все же принадлежит родителям Райана, но тем не менее общая концепция получилась удачной и собрала свою аудиторию.
По данным Forbes, за год ребенок-блогер заработал 22 миллиона долларов. Такие цифры были получены на основании расчетов партнеров и рекламодателей. А на сам канал Ryan ToysReview подписано 17 миллионов человек.
Следом идет младший брат известного блогера Логана Пола по имени Джейк. За этот год он смог заработать 21,5 миллиона долларов. Сообщается, что пользователи просмотрели его ролики более 3,5 миллиарда раз. Кстати, канал Пола исключили из программы сотрудничества с крупными рекламодателями из-за скандала, связанного с неэтичным видео.

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