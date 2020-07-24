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Семьи с детьми в России снова получат выплаты: Выделено 18,5 млрд рублей

24 июля 2020, 22:05  •  69 • Политика
В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми. Речь идёт о дополнительных 18,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет.
Правительство России пообещало дополнительную финансовую поддержку нуждающимся семьям с детьми. На эти цели из бюджета будет выделено 18,5 миллиарда рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Уточняется, что данные средства пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет. Размер пособия составит порядка 5,5 тысячи на ребёнка. Сумма может варьироваться в зависимости от региона.
"Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат", - цитирует ТАСС слова премьера.
Ранее глава правительства подписал распоряжение, позволяющее произвести семьям с детьми выплаты и пособия без предоставления справок. Данный механизм реализован за счёт усиления межведомственного взаимодействия. То есть чиновникам предписано получать необходимые справки друг от друга, а не напрягать этим граждан.

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