Семьи с детьми в России снова получат выплаты: Выделено 18,5 млрд рублей

Правительство России пообещало дополнительную финансовую поддержку нуждающимся семьям с детьми. На эти цели из бюджета будет выделено 18,5 миллиарда рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что данные средства пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет. Размер пособия составит порядка 5,5 тысячи на ребёнка. Сумма может варьироваться в зависимости от региона.

"Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат", - цитирует ТАСС слова премьера.

Ранее глава правительства подписал распоряжение, позволяющее произвести семьям с детьми выплаты и пособия без предоставления справок. Данный механизм реализован за счёт усиления межведомственного взаимодействия. То есть чиновникам предписано получать необходимые справки друг от друга, а не напрягать этим граждан.