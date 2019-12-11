Семи авиакомпаниям Молдовы запретили летать в ЕС

В Молдове строят грандиозные планы по строительству двух новых аэропортов, по крайней мере, такое решение было принято на заседании Высшего совета безопасности неделю назад. В планах правительства – объявить конкурс для поиска инвесторов.

«Можно найти компанию, которая придёт с инвестициями, государство ничего не потеряет, а только выиграет. Выиграет от инвестиций, либерализации рынка пассажирских авиаперевозок и от снижения цен на авиабилеты»,

– расписывал президент Молдавии авиационное будущее страны.

В реальности же Евросоюз запретил молдавским авиаперевозчикам летать в Европу.

В понедельник, 10 декабря, Европейская комиссия представила список авиакомпаний, которые не соответствуют международным стандартам безопасности. Накануне было проведено дополнительное исследование авиакомпаний, которые осуществляют полёты в Европу и 115 авиакомпаний из 15 стран этот мониторинг не прошли. Теперь этим авиакомпаниям запрещена деятельность на территории Европейского Союза.

Под запретом оказались семь из десяти молдавских авиакомпаний – Valan ICC SRL, Aim Air SRL, Air Stork SRL, Megaviation SRL, Pecotox – Air SRL, Terra Avia SRL и Fly Pro SRL.

«Принятое решение доказывает наши постоянные усилия по обеспечению наивысшего уровня безопасности для пассажиров не только из Европы, но и со всего мира, ведь авиационная безопасность не знает границ и национальностей»,

– говорится в официальном заявлении европейского комиссара по транспорту Адины Вэлян.

Причина запрета именно молдавских авиакомпаний в том, что в отношении семи из них не осуществлялся надзор со стороны Управления гражданской авиации Республики Молдова

Можно было бы обвинить Евросоюз в излишней строгости по отношению к Молдове, однако не так давно – 3 октября – президент страны Игорь Додон собирал срочное совещание с представителями молдавских авиакомпаний. Причиной для совещания послужили участившиеся в текущем году инциденты в гражданской авиации. Тогда глава государства поручил Высшему совету безопасности постоянно контролировать безопасность авиаперевозок и регулярно отчитываться о состоянии гражданской авиации.