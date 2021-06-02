Семейный вектор: Путин призвал поддержать многодетных россиян

Региональные и местные власти должны расширять программы поддержки многодетных семей. Об этом Владимир Путин заявил во время прошедшей 1 июня встречи с родителями, которые воспитывают от семи детей . Президент напомнил, что такие семьи — это основа будущего страны. По его словам, необходимо, чтобы россияне получали положенные им льготы без нервотрепки и хождения по различным учреждениям. Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что помощь многодетным семьям важна для решения демографических проблем в стране. Однако россияне нуждаются не только в материальных выплатах. В частности, нужно улучшать доступность образования . Речь идет как о расширении специальных льгот, так и об увеличении количества бюджетных мест в отечественных вузах.

Дети — приоритет

Встреча с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», прошла в Международный день защиты детей , который ежегодно отмечается 1 июня. Эта награда вручается родителям, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей . При этом они обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

В беседе с президентом принимали участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. Из-за пандемии мероприятие, как и в прошлом году, прошло в режиме видеоконференции.

— К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу еще достаточно , — заявил в начале мероприятия Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что поддержка и создание условий для достойного воспитания ребенка — безусловный приоритет государственной политики. Сейчас перед правительством поставлена задача сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной и последовательной, отметил он.

Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», 1 июня 2021 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По его словам, работу нужно выстроить так, чтобы семьи четко знали, на какие льготы они имеют право. Кроме того, важно, чтобы они получали их «без дополнительных формальностей и нервотрепки, без хождения по всяким учреждениям и очередям» , подчеркнул Владимир Путин.

— И чтобы люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо , — добавил он.

Владимир Путин рассчитывает, что региональные и местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, в первую очередь многодетных. Она особо важна на фоне того, что России приходится решать серьезные демографические проблемы, отметил в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. По его словам, процесс депопуляции населения заметен во многих частях страны, включая Центральную Россию, Дальний Восток и Сибирь.

Парламентарий уверен, что сейчас надо в целом менять отношение к многодетным семьям. Однако нельзя забывать и о материальном факторе. Результаты опросов показывают, что большинство людей не решаются на рождение детей прежде всего из-за недостатка средств и отсутствия соответствующего жилья.

Ситуация осложняется наличием у многодетных семей серьезных жизненно-бытовых проблем , отметила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс. Так, например, в период самоизоляции они столкнулись с острой нехваткой оборудования для дистанционного обучения , потому что в доме, как правило, один компьютер на семью, пояснила эксперт. Если говорить о высшем образовании, то дети из многодетных семей имеют меньшие шансы поступить в престижный университет, поскольку у них меньше финансовых возможностей нанять репетитора или оплатить спецкурсы, позволяющие успешно подготовиться к ЕГЭ , добавила Анна Маркс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В этой связи необходимо не только расширять образовательные льготы, но и увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем конкретно под данную категорию населения, — подытожила она.

Президент во время мероприятия также напомнил, что с поддержкой семей напрямую связана работа по повышению качества и доступности образования . В частности, по его словам, речь идет о строительстве и обновлении школ, детсадов, яслей в небольших городах и сельских населенных пунктах.

От Волги до Сочи

После вступительного слова главы государства мероприятие перешло в открытую дискуссию , во время которой выступили все участники встречи. Так, например, с президентом пообщался Павел Вылко — оленевод из общины «Ямб То», кочующий по большеземельской тундре вместе со своей семьей, в которой 11 детей .

— Сколько раз за сезон вы переезжаете с одного места на другое? — поинтересовался Владимир Путин.

— За сезон мы переезжаем примерно 30 раз. С летовки до зимовки и обратно, — удивил всех Павел Вылко.

Еще один участник, Владимир Коблов, рассказавший о свадьбе в 35-летнем возрасте и любви к путешествиям по родной Волгоградской области, кажется, до последнего момента не мог поверить в то, что общается с президентом.

— С одной стороны, я удивлен тем, что вы как президент с такой нагрузкой, с такой ответственностью находите время для нас, для меня это удивительно, потому что нам даже собраться бывает когда-то куда-то… — начал он.

— Знаете, у вас нагрузка не меньше. Восемь детей, я представляю, какая у вас нагрузка. Если за каждым голову повернуть, голова отвалится , — отреагировал президент.

При этом Владимир Путин не отказался от предложения семьи Кобловых посетить Волго-Ахбутинскую пойму , где он уже не был несколько лет. Президента особенно воодушевила идея поесть ухи на берегу Волги.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Хорошая идея! А вы как ее готовите? С угольком? — спросил Владимир Путин.

— У нас разные рецепты есть, тем более сейчас столько информации, можем — по желанию, — ответил Владимир Коблов.

Семье из северного Надыма Владимир Путин решил помочь добраться до южных краев на самолете — Геннадий Гавриленко рассказал о своих планах преодолеть несколько тысяч километров на машине ради того, чтобы добраться до солнечных мест.

— Если сядете всей семьей на самолет, спокойненько прилетите в Сочи, скажем, а здесь мы вам организуем хороший отдых и машинку дадим, чтобы вы могли покататься, посмотреть олимпийские объекты, — сказал Владимир Путин.

Однако выяснилось, что Геннадий Гавриленко собирался вовсе не в Сочи, а в Геленджик, поскольку его начальство обещает выделить путевку именно в санаторий этого города.

— Можете съездить в Геленджик, потом приехать в Сочи, это всё рядышком здесь, — успокоил собеседника президент.

Владимир Путин во время мероприятия также поделился собственными семейными воспоминаниями, после того как одна из участниц беседы рассказала о том, как работает уборщицей, чтобы «ухаживать за детишками, высвобождать время».

— У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть , — сказал Владимир Путин.

Уже во второй половине дня президент провел совещание с постоянными членами Совбеза, сменив детскую тематику на международную повестку. Основным вопросом этого мероприятия, которое прошло в закрытом режиме, стало обсуждение отношений России с республиками бывшего СССР. По словам президента, это один из важнейших приоритетов во внешних делах для РФ.