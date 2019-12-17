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Семейный телеканал заставили дважды извиняться за рекламу со свадьбой гомосексуалистов
17 декабря 2019, 13:09 • 91 • Политика
Американский канал извинился перед гомосексуалистами за снятие рекламы с однополой парой. До этого телеканал принёс извинения перед зрителями за показ этой самой рекламы.
Американский семейный телеканал Hallmark оказался в центре скандала из-за рекламы с однополой парой молодожёнов. Вначале канал раскритиковали зрители, не желающие видеть пропаганду гомосексуализма, затем появились гомосексуалисты, недовольные, что рекламу убрали.
Всё началось с того, что в ротацию канала Hallmark, который известен трансляциями контента для семейного просмотра, попала реклама компании Zola, в которой демонстрируется однополая пара молодожёнов. Это вызвало гнев зрителей, в частности консервативной группы "Миллион мам". Генеральный директор Crown Media Family Networks Билл Эбботт пообещал убрать ролик, заявив, что он появился по ошибке.
Это дало толчок второй волне скандала. На этот раз возмутились гомосексуалисты и их сторонники. Канал обвинили в дискриминации и потребовали вернуть свадебную рекламу с извращенцами. В итоге они добились новых извинений, на этот раз за то, что из эфира убрали рекламу с гомосексуалистами.
Однако, как это обычно бывает, сторонникам либеральных ценностей этого показалось мало. Они заявили, что для извинений уже слишком поздно и их недостаточно.
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