Семейный бизнес

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23 декабря 2019, 15:24  •  117 • Аналитика
В 2011 году в Ливии произошёл вооружённый переворот, в результате которого был свергнут законный руководитель страны Муаммар Каддафи, после чего страна погрузилась в хаос.
Сюжет: Войны XXI века
В 2011 году в Ливии произошёл вооружённый переворот, в результате которого был свергнут законный руководитель страны Муаммар Каддафи, после чего страна погрузилась в хаос. Несмотря на тот факт, что международным сообществом был введён запрет на поставку в Ливию любых видов вооружения, в страну массово поступали автоматы, гранатомёты и бронеавтомобили. Как удалось выяснить ФАН, банды, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия (ПНС), получали своё вооружение из Турции.
Анкара особо не скрывала свою причастность к вооружению ливийских террористов. Турецкие бронеавтомобили ввозились в страну морем и по воздуху. Так, 18 мая партию турецкой техники в Триполи привезло судно Amazon.
Кроме стрелкового оружия и автомобилей в Ливию шли поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2. Их перевозили Ил-76ДТ компании «SkyAviatrans».
Впоследствии один из бортов с грузом запчастей для сборки БПЛА был уничтожен ударом Ливийской национальной армии. Но самое важное, что помимо оружия Анкара перебрасывала в Ливию протурецких боевиков. Их эвакуировали из сирийской провинции Идлиб, после того, как сирийская армия начала наступление на засевших там террористов. Таким образом в Триполи попали члены таких террористических группировок, как ИГИЛ*, «Аль-Каида»** и «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещены в России).
Расплачивалось ПНС с Анкарой за счёт денег, вырученных от продажи ливийской нефти западным топливным компаниям. В 2019 году Турция «заработала» на снабжении ливийских боевиков более 1 миллиарда долларов.
Помимо усиления собственного влияния в регионе, именно финансовая составляющая толкает главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживать войну в Ливии. Его младшая дочь является супругой Сельджука Байрактара, главы оружейного предприятия «Baykar Makina». БПЛА Bayraktar TB2 являются одним из видов продукции компании. Таким образом, война стала выгодным бизнесом для семьи президента Турции.
*
«Исламское государство» признано террористической организацией, деятельность которой в России официально запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.

«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») — официально запрещенная в России международная организация.

«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — официально запрещенная в России международная организация.
**
Верховный Суд Российской Федерации от 13.11.2008 № ГКПИ 08-1956, вступило в силу 27.11.2008 признал организацию Аль-Каида экстремистской и запрещенной на территории России

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