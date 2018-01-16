Семейные узы: в США супруги держали в плену 13 детей

В Калифорнии арестована семейная пара, которая удерживала в заключении своих детей. Семеро из 13 узников — старше 18 лет. Пострадавшие были прикованы цепями к кроватям. Как отмечается, они голодали и подвергались пыткам. Звонок в полицию поступил от 17-летней девушки, которой удалось сбежать из дома. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что на вид подростку не более 10 лет. О расследовании уголовного дела — в материале RT.

В американском городе Перрис, штат Калифорния, арестованы супруги, которые удерживали в заточении 13 своих детей в возрасте от 2 до 29 лет. Об этом сообщается в заявлении шерифа округа Риверсайд.

Позже правоохранители опубликовали фото немолодой семейной пары. Главой семейства является 57-летний Дэвид Аллен Тёрпин, его жена — 49-летняя Луиз Анна Тёрпин.

UPDATE: Booking Photos Torture/Child Endangerment Investigation in Perris pic.twitter.com/4IdK7vPB2n — Riverside County Sheriff's Dept (@RSO) January 15, 2018

Как сообщается в официальном заявлении шерифа Риверсайда, о преступлении заявила 17-летняя дочь Тёрпинов. Утром 14 января ей удалось сбежать из дома и набрать с мобильного телефона 911. Девушка рассказала, что её отец и мать держат дома взаперти 12 её братьев и сестёр. По её словам, «некоторые из них прикованы цепями на замках».

На место срочно выехала полиция. Позднее полицейские рассказали, что «на вид девушке было не больше 10 лет, она была истощена». Для проверки заявления подростка сотрудники правоохранительных органов направились к ней домой.

Дом Тёрпинов в городе Перрис, штат Калифорния

Reuters

«Следствие обнаружило нескольких детей, прикованных к кроватям цепями в тёмном, дурно пахнущем помещении. Родители не смогли привести логического объяснения, почему их дети удерживались таким образом», — говорится в сообщении шерифа.

Семеро «заложников» были совершеннолетними — в возрасте от 18 до 29 лет. Они «недоедали и были очень грязными».

Голод и пытки

Сотрудники правоохранительных органов опросили всех узников, шестеро из которых были госпитализированы. Как рассказали в социальных службах, дети долго голодали.

Дэвид Аллен Тёрпин и Луиз Анна Тёрпин

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© David-Louise Turpin

Супруги Тёрпин сейчас находятся в следственном изоляторе. После допроса им предъявили обвинения, в частности — в пытках и действиях, которые подвергают опасности жизнь детей.

Подробности о ходе расследования должен сообщить шериф во время пресс-конференции, которая назначена на 10:00 по местному времени 16 января (23:00 мск). Об этом говорится в официальном аккаунте департамента в Twitter.

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Press Conference:



Date/Time: Tuesday, January 16, 2018/ 10:00 AM

Location: Perris Sheriff Station, 137 N Perris Blvd, Perris 92570— Riverside County Sheriff Media Info Bureau (@RSOmedia) January 16, 2018

Как сообщает издание The Sun, родители Дэвида Тёрпина, Джеймс и Бетти, которые живут в Западной Вирджинии, были «удивлены и шокированы» обвинениями в адрес сына.

В интернете выложены фото многодетной семьи. На них дети одеты в одинаковую одежду, улыбаются. На одном из снимков — церемония бракосочетания Тёрпинов в Лас-Вегасе.

По информации местных властей, до переезда в Калифорнию семья проживала в Техасе. Дэвид Тёрпин, по некоторым данным, работал в оборонном секторе. Несмотря на то что в этой сфере инженер должен получать неплохую зарплату, за семьёй числились долги. Как отмечает Daily Mail, в 2011 году супруги объявили себя банкротами.

При этом, согласно сообщениям СМИ, многим соседям семья Тёрпинов казалось странной: они избегали общения, а их дети никогда не играли на улице.

Американские родители

Российские власти и правозащитные организации неоднократно выражали обеспокоенность судьбой усыновлённых в США детей из России. Из-за этого с 1 января 2013 года граждане США не имеют права становиться приёмными родителями детей из России.

Соответствующий закон назван в честь Димы Яковлева, который в 2008 году погиб в США. Трагедия произошла через три месяца после усыновления ребёнка. Приёмный отец оставил малыша, которому было чуть больше полутора лет, на девять часов в закрытом автомобиле при 32-градусной жаре.

При этом тревожные сообщения о судьбе приёмных детей поступали и после этого.

Весной 2013 года из семьи сбежал усыновлённый мальчик, который приехал в Техас из Пермской области. Он не смог дольше терпеть систематических издевательств родителей. По некоторым данным, мать жестоко избивала и унижала ребёнка. Однажды она ударила его по лицу так, что сломала ему передние зубы. Этот факт подтверждают медицинские документы.

В этой же семье воспитывалась ещё две приёмные дочери из России. Мальчик и две девочки — родные по крови. И впоследствии у полиции возникли подозрения, что дети могли подвергаться сексуальным домогательствам со стороны родителей.

В сентябре 2013 года в СМИ широко обсуждалась история россиянки, от которой отказались приёмные родители в США. Девочка приехала в Соединённые Штаты в возрасте 12 лет, но её новая семья приняла решение отказаться от ребёнка, потому что у них «не сложились отношения».

В итоге девочку перемещали из одной семьи в другую, где она подвергалась постоянным издевательствам и сексуальному насилию. Позднее над ней надругался сотрудник психиатрической клиники, куда её поместили.

Рассказать о пережитом девушка смогла лишь по прошествии нескольких лет.