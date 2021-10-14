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Семейные ценности - опора России. Путин дал бой западной пропаганде

14 октября 2021, 14:30  •  105 • Политика
Президент России Владимир Путин дал бой пропаганде Запада, напомнив о том, что "традиционные семейные ценности - это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем".
Где, как не в женском сообществе, рассуждать о проблемах семьи, нравственности, о традиционных ценностях? Именно эти вопросы и поднял президент России Владимир Путин на Евразийском женском форуме.
Обращаясь к женщинам, глава государства обратил внимание на то, что именно традиционные семейные ценности крайне значимы и для России, и для нашего народа. При этом президент чётко расставил приоритеты между свободами и ценностями.
"Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, - продолжил свою мысль глава государства, - и тем не менее я убеждён, что традиционные семейные ценности - это важнейшая нравственная опора и залог успеха и в настоящем, и в будущем".
В то же время Владимир Путин обратил внимание и на тот факт, что такая значимая для России тема, "как ни странно, вызывает подчас споры". Более того, президент отметил, что "мы даже слышим критику в наш адрес".
Кто критикует и за что? Ответ лежит на поверхности: стоящая на страже традиционных семейных ценностей Россия отказывается признавать так называемые западные ценности. Москва последовательно выступает за поддержку семьи и против гомосексуализма, против насаждения чуждых нашему народу "толерантных" понятий.
В этом отношении сказанное Путиным на форуме можно расценивать как очередной бой, который глава государства дал пропаганде Запада. Ёмко, метко, точно, расставив все важные для России и русского народа акценты.
"Мы должны стоять на пути этой вражеской пропаганды и понимать, что всякая пропаганда гомосексуализма, не говоря уже о педофилии, является вражеской пропагандой для России, для наших национальных ценностей", - считает основатель Царьграда Константин Малофеев.

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