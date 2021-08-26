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Семейную идею Путина предложили возвести в абсолют: "Иначе мы исчезнем из истории"

26 августа 2021, 18:40  •  100 • Политика
Семейную идею Владимира Путина предложили возвести в абсолют. Юрий Крупнов выразил уверенность, что многодетным семьям в России необходимо придать особый социальный статус: "Иначе мы исчезнем из истории".
Лидер России Владимир Путин в своей речи на съезде "Единой России" назвал благополучную многодетную семью национальной идеей страны, напомнила журналист, ведущая Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград.
Ничего здесь придумывать и не нужно, - подчеркнул президент.
Ведущая "Первого русского" обсудила проблему демографии с гостем студии - председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым.
Эксперт выразил уверенность, что идею многодетности в России следует возвести в абсолют, сделать "культом". В противном случае последствия для страны могут оказаться катастрофическими.
Мы всё потеряем, вымрем, исчезнем из истории, если не сделаем ставку на многодетную семью, - предупредил собеседник Царьграда.
Чтобы полноценно реализовать эту стратегию, необходимо придать таким семьям особый социальный статус, добавил Крупнов: они должны считаться элитой нашей страны.
Этот статус должен давать преференции в бытовой сфере. Например, при рождении четвёртого ребёнка можно начать обнулять ипотеку, предложил эксперт.

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