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Семейную идею Путина предложили возвести в абсолют: "Иначе мы исчезнем из истории"
26 августа 2021, 18:40 • 100 • Политика
Семейную идею Владимира Путина предложили возвести в абсолют. Юрий Крупнов выразил уверенность, что многодетным семьям в России необходимо придать особый социальный статус: "Иначе мы исчезнем из истории".
Лидер России Владимир Путин в своей речи на съезде "Единой России" назвал благополучную многодетную семью национальной идеей страны, напомнила журналист, ведущая Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград.
Ведущая "Первого русского" обсудила проблему демографии с гостем студии - председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым.
Эксперт выразил уверенность, что идею многодетности в России следует возвести в абсолют, сделать "культом". В противном случае последствия для страны могут оказаться катастрофическими.
Чтобы полноценно реализовать эту стратегию, необходимо придать таким семьям особый социальный статус, добавил Крупнов: они должны считаться элитой нашей страны.
Этот статус должен давать преференции в бытовой сфере. Например, при рождении четвёртого ребёнка можно начать обнулять ипотеку, предложил эксперт.
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