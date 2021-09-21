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Семеро продолжат лечение в Москве: власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете

21 сентября 2021, 13:20  •  112 • В России
Семеро пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете продолжат лечение в Москве. Они находятся в тяжёлом состоянии. Всего в результате происшествия пострадали 28 человек. Между тем власти Пермского края опубликовали список погибших: жертвами трагедии стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет.
 
Reuters © Anna Vikhareva
 

Семеро пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете продолжат лечение в Москве. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков после возложения цветов к стихийному мемориалу возле главного входа на территорию вуза.

«Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования, тем, кто выжил, — скорейшего выздоровления», — сказал Фальков, чьи слова приводит ТАСС.

По словам министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, речь идёт о пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии, передаёт портал 59.ru. Она добавила, что остальные продолжат лечение в Перми.

Позднее в ходе совета ректоров Пермского края Валерий Фальков указал, что большинство пострадавших «идут на поправку».

«Для предупреждения подобных трагичных событий необходим комплексный подход: исследования, профилактические меры, физическое обеспечение безопасности. Следует подчеркнуть, что во многом эффективность защиты студентов и сотрудников университетов заключается в ответственном и неравнодушном отношении к обеспечению безопасности», — заявил он.

Накануне глава Минобрнауки и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетили госпитализированных после стрельбы в ПГНИУ. Фальков обещал, что тех, кому потребуется более квалифицированная помощь, отправят в российскую столицу. В свою очередь, Мурашко при осмотре пострадавших подчёркнул, что в Перми для их лечения есть все препараты, необходимые медицинские изделия для хирургических вмешательств, препараты крови.

Согласно данным Следственного комитета, в результате ЧП за медицинской помощью обратились 28 человек. Между тем утром 21 сентября телеканал РЕН ТВ сообщил, что число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете возросло до 29 — все они находятся в медучреждениях Перми. При этом восемь человек — в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, все остальные — в удовлетворительном состоянии.

Сведения о погибших

Накануне вечером власти Пермского края опубликовали список погибших. Как следует из сообщения Министерства территориальной безопасности региона в Telegram-канале, жертвами трагедии стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет. Список погибших: Энгаус Маргарита Геннадиевна — 66 лет; Арамелев Ярослав Алексеевич — 19 лет; Самченко Ксения Павловна — 18 лет; Шакирова Екатерина Родомировна — 19 лет; Айгельдина Анна Александровна — 26 лет; Мохова Александра Юрьевна — 20 лет.

В связи с произошедшим вторник, 21 сентября, в Пермском крае объявлен днём траура — на территории Прикамья приспущены государственные флаги РФ и флаги региона, учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина лицам, пострадавшим в результате ЧП в ПГНИУ будет оказана материальная помощь. Так, семьям погибших направят по 1 млн рублей, получившим ранения — по 500 тыс. рублей, тем, кто получил травмы — по 100 тыс. рублей. В Пермском государственном университете также сообщили о выплатах в размере 1 млн рублей семьям погибших студентов и сотрудников, пострадавшим — 500 тыс. рублей.

Кроме того, жители Перми организовали стихийный мемориал у проходной Пермского государственного национального исследовательского университета — туда приносят цветы, мягкие игрушки и свечи.

«Экстренные службы сделали всё возможное»

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников выразил благодарность представителям экстренных служб за их действия в ходе инцидента в ПГНИУ.

«Экстренные службы сделали всё возможное, чтобы обезопасить тех, кто находился в вузе в минуты трагедии. Самое главное, мы ощущали поддержку друг друга. Университет, регион и город оказывают посильную помощь пострадавшим», — написал он на своей странице в Instagram.

Анастасия Крутень также рассказала, что накануне оперативные бригады служб скорой помощи и медицины катастроф выдвинулись к месту происшествия немедленно после сообщения о ЧП.

«На месте была организована оценка состояния раненых и травмированных людей, оказание им экстренной помощи и после стабилизации — эвакуация в пермские клиники. В стационарах подготовлены операционные для экстренного хирургического вмешательства, и сразу после доставки пострадавших начаты операции», — цитирует её портал 59.ru.

Представлены к наградам

Напомним, что злоумышленника, устроившего стрельбу в университете Перми, обезвредил инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин. При этом его коллега, лейтенант полиции Владимир Макаров, организовал эвакуацию находившихся в учреждении людей.

«Я побежал к главному входу... забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооружённый молодой человек спускается по лестнице. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвёл выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружьё, патроны и нож в сторону. После чего начал оказывать медицинскую помощь», — заявил Калинин.

Решением министра МВД Владимира Колокольцева оба сотрудника ДПС представлены к госнаградам.

«В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв», — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Слова благодарности полицейским также выразил глава Минобрнауки Валерий Фальков, который провёл личную встречу с Константином Калининым утром 21 сентября.

«Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция», — сказал он.

  • Глава Минобрнауки Валерий Фальков и инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин
  • © Официальный канал Правительства России в Telegram

По его словам, уверенные и профессиональные действия сотрудников ДПС позволили «избежать ещё большей трагедии».

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