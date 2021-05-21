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Семенченко сделал шокирующее признание о подготовке боевиков для Белоруссии

21 мая 2021, 21:40  •  94 • Украина

Находящийся сейчас под следствием экс-главарь карательного батальона «Донбасс» Семён Семенченко на суде сделал скандальное признание. Он заявил, что с «побратымами» собирался готовить боевиков для белорусской оппозиции.

По словам Семенченко, подготовленные боевики должны были защищать Белоруссию от потенциальной «российской агрессии».

При этом данная деятельность велась по согласованию и с одобрения украинской разведки.

Фактически это признание в том, что Киев на государственном уровне вёл подготовку противоправных действий против соседней страны.

Стоит отметить, что при этом экс-комбат украинских карателей, принимавший участие в развязывании войны против жителей Донбасса, пытался на суде представить озвученный факт в «мирном свете».

По его словам, якобы подразумевались только мирные способы самообороны в борьбе с силовыми структурами, то есть Семенченко пытался рассказать о подготовке «мирных протестующих», у которых якобы не должно было быть оружия.

Однако такие показания расходятся с его заявлением о том, что подготовленные белорусы могли бы «мирно» бороться с «российской агрессией».

«Нужно было найти людей, которые в случае, если они будут создавать отряды самообороны, могли бы противодействовать каким-то образом российской агрессии.

Никакого оружия не было, и нам необходимо было этих людей выявлять, по возможности давать им какие-то навыки — до этого не дошло, но навыки, имеется в виду, противодействия, самообороны без оружия», — изворачивался в своих показаниях главарь боевиков.

Что касается сотрудничества с Главным управлением разведки Украины, то его Семенченко обосновал тем, что белорусы, решившиеся бы впоследствии покинуть страну и перебраться на Украину, представляли бы интерес как носители «ценных сведений» о ситуации в своей стране.

«Нужно было предоставлять этих людей непосредственно сотрудникам ГУР, потому что они, находясь на территории Украины, могли оказать очень серьёзную помощь в той ситуации, когда начнётся противодействие уже в России», — поясняет бывший главарь карбата.

Кроме того, давая показания на суде, Семенченко рассказал, что для реализации плана по подготовке боевиков в одном из сёл в 20 км от белорусской границы купили и обустроили большой дом. Со слов Семенченко, в нём планировали приютить представителей радикального крыла белорусской оппозиции, желавших приобрести боевой опыт «ненасильственного сопротивления».

Таким образом, экс-депутат и главарь карателей, подозреваемый в создании подпольной ЧВК и в подготовке теракта (гранатомётный обстрел оппозиционного телеканала), признался, что украинская разведка курировала на территории своей страны создание лагерей для тренировки боевиков, готовых устраивать провокации в соседнем государстве.

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