Семье Нетаньяху пришлось съехать из премьерской резиденции

Радио Kan сообщает, что премьеру был дан месяц, чтобы покинуть резиденцию, в которой Нетаньяху с семьёй жил 12 лет.

Премьерская резиденция в Иерусалиме опустела. Как выяснили журналисты радио Kan, семья Биньямина Нетаньяху покинула резиденцию, где они жили более десятилетия. После того, как новый премьер Израиля Нафтали Беннет дал присягу, у Нетаньяху был месяц, чтобы покинуть резиденцию.

Отмечается, что родные экс-премьера обосновались в Кейсарии, в своём доме на берегу Средиземного моря. При этом сам Нетаньяху продолжит работать из Иерусалима. Он намерен вести политическую деятельность уже в качестве лидера оппозиции.

Напомним, что коалиция во главе с партиями "Ямина" и "Еш Атид" Яира Лапида сформировала кабинет министров по итогам выборов 23 марта, после чего 13 июня Беннет сменил Нетаньяху на посту премьера, который тот бессменно занимал с 2009 года.