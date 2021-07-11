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Семье Нетаньяху пришлось съехать из премьерской резиденции
11 июля 2021, 15:05 • 104 • В мире
Радио Kan сообщает, что премьеру был дан месяц, чтобы покинуть резиденцию, в которой Нетаньяху с семьёй жил 12 лет.
Премьерская резиденция в Иерусалиме опустела. Как выяснили журналисты радио Kan, семья Биньямина Нетаньяху покинула резиденцию, где они жили более десятилетия. После того, как новый премьер Израиля Нафтали Беннет дал присягу, у Нетаньяху был месяц, чтобы покинуть резиденцию.
Отмечается, что родные экс-премьера обосновались в Кейсарии, в своём доме на берегу Средиземного моря. При этом сам Нетаньяху продолжит работать из Иерусалима. Он намерен вести политическую деятельность уже в качестве лидера оппозиции.
Напомним, что коалиция во главе с партиями "Ямина" и "Еш Атид" Яира Лапида сформировала кабинет министров по итогам выборов 23 марта, после чего 13 июня Беннет сменил Нетаньяху на посту премьера, который тот бессменно занимал с 2009 года.
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