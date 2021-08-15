Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
Главная / Политика

Семье избитого в Киргизии мальчика принесли извинения

15 августа 2021, 16:40  •  71 • Политика
Представители правительства Киргизии принесли извинения семье русского мальчика, которого избили в детском лагере за его национальность и то, что он православный. По словам журналиста Дмитрия Стешина, впервые "на постсоветском пространстве с 1991 года перед русскими хоть кто-то извинился".
Спецкор "КП" Дмитрий Стешин стал единственным русским журналистом, кто смог взять интервью у родителей мальчика, которого избили в детском спортивном лагере Киргизии за то, что он русский и православный. Специально для Царьграда он рассказал о том, что ему поведала русская семья, оказавшаяся в эпицентре скандала.
По словам Дмитрия Стешина, с родителями и детьми, которые избивали русского мальчика, провели профилактические беседы. Некоторые члены киргизского правительства даже принесли извинения русской семье.
"Это на моей памяти первый раз, когда на постсоветском пространстве с 1991 года перед русскими хоть кто-то извинился! Да, это победа, пусть и небольшая. Но, кажется, Россия пока сама не знает, как оперировать этой своей мягкой силой. В любом случае нельзя сказать, что первый блин комом", - заявил Стешин Царьграду.
Также спецкор "КП" ожидал, что родителями избитого мальчика окажутся бывшие советские инженеры. Однако выяснилось, что Киргизия для них родная земля. Предки мальчика Вани - оренбургские и донские казаки, которые поселились в Средней Азии ещё 200 лет назад.
"Глава семьи - из оренбургского и донского казачества, а у его жены предки - колонисты ещё времён Екатерины, тоже казаки с Кубани. Понимаете? У людей там по пять-шесть поколений лежат на кладбищах, и это такая же их земля, как и киргизов", - рассказал Дмитрий Стешин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





71
Источник
Похожие новости
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
15 августа 2021, 00:10
Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд"
15 августа 2021, 02:00
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
15 августа 2021, 05:40
Японцы обнаружили "монстра" в русской армии: "Опасная машина"
15 августа 2021, 09:20
Польша снова погрязла в скандале с Холокостом: Израиль отзывает посла
15 августа 2021, 11:10
Депутат Рады: украинцы "всеми фибрами души" ненавидят Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-б...
15 августа 2021, 00:10
Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд...
15 августа 2021, 02:00
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
15 августа 2021, 05:40
Японцы обнаружили "монстра" в русской армии: "Опасная машина"
15 августа 2021, 01:00
«Ситуация близка к панике»: как западные страны пытаются обеспечить эвакуацию граждан...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
09 августа 2021, 10:20
Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
08 августа 2021, 17:50
Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
12 августа 2021, 11:40
Ветеран КГБ снимает печать молчания. Генералы, нажившиеся на гибели СССР, поимённо
10 августа 2021, 19:20
"Донецк ждёт приятный сюрприз": Украинский солдат заявил, что армия не хочет больше воевать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.