Семье избитого в Киргизии мальчика принесли извинения

Представители правительства Киргизии принесли извинения семье русского мальчика, которого избили в детском лагере за его национальность и то, что он православный. По словам журналиста Дмитрия Стешина, впервые "на постсоветском пространстве с 1991 года перед русскими хоть кто-то извинился".

Спецкор "КП" Дмитрий Стешин стал единственным русским журналистом, кто смог взять интервью у родителей мальчика, которого избили в детском спортивном лагере Киргизии за то, что он русский и православный. Специально для Царьграда он рассказал о том, что ему поведала русская семья, оказавшаяся в эпицентре скандала.

По словам Дмитрия Стешина, с родителями и детьми, которые избивали русского мальчика, провели профилактические беседы. Некоторые члены киргизского правительства даже принесли извинения русской семье.

"Это на моей памяти первый раз, когда на постсоветском пространстве с 1991 года перед русскими хоть кто-то извинился! Да, это победа, пусть и небольшая. Но, кажется, Россия пока сама не знает, как оперировать этой своей мягкой силой. В любом случае нельзя сказать, что первый блин комом", - заявил Стешин Царьграду.

Также спецкор "КП" ожидал, что родителями избитого мальчика окажутся бывшие советские инженеры. Однако выяснилось, что Киргизия для них родная земля. Предки мальчика Вани - оренбургские и донские казаки, которые поселились в Средней Азии ещё 200 лет назад.

"Глава семьи - из оренбургского и донского казачества, а у его жены предки - колонисты ещё времён Екатерины, тоже казаки с Кубани. Понимаете? У людей там по пять-шесть поколений лежат на кладбищах, и это такая же их земля, как и киргизов", - рассказал Дмитрий Стешин.