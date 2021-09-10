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Семь выводов из истории с "Северным потоком – 2": В Болгарии переосмысли отношение к ЕС

10 сентября 2021, 04:15  •  141 • Политика
Введение в строй "Северного потока — 2" позволяет сделать важные выводы об энергетической политике ЕС, пишут болгарские СМИ.
После многих лет противодействия со стороны США газопровод "Северный поток — 2" всё равно был достроен, пишет болгарская газета "Труд". Издание сделало семь выводов из произошедшей истории.
Вывод номер один – отказ Германии от ядерной энергетики означает переход не на "зелёную энергетику", а на природный газ. В противном случае такой дорогостоящий проект, как "Северный поток – 2", не имеет ни экономического, ни политического смысла.
Вывод номер два – если даже такое сильное с экономической точки зрения государство, как Германия, не может сгенерировать достаточно энергии при помощи "зелёных технологий", то что уж говорить про экономически слабые страны. Особенно если взять в расчёт себестоимость "зелёной энергетики" и проблемы с надёжностью в разное время года.
Вывод номер три - пустые разговоры о том, что с ископаемым топливом можно покончить "уже завтра", будут продолжаться. Однако для ряда сфер, например - транспорта, сделают исключение, потому что так можно и легко.
Вывод номер четыре – реализация проекта "Северный поток – 2" показала двойные стандарты европейской энергетической политики. Несмотря на сопротивление Польши и прибалтийских республик, "Северный поток – 2" стал реальностью, пишет болгарское издание. Это напомнило автору статьи заверения США о том, что Грузия всегда может расчитывать на помощь американцев в любых вопросах. Что в итоге стало с Грузией в Болгарии помнят.
Вывод номер пять - европейская энергетическая карта ранжируется не по интересам стран ЕС, а в соответствии со стратегическими идеями третьих стран, считает автор статьи в болгарском издании. Он добавляет, что в сочетании с политикой, связанной с зеленым развитием, это создает стратегическую неопределенность и возможность влиять на важные для ЕС страны.
Вывод номер шесть – несмотря на всевозможные либерализационные пакеты, экономическую интеграцию и другие хорошо звучащие для газового рынка формулы, в конечном итоге каждый сам за себя. Большие и сильные страны ЕС могут позволить себе откупиться или игнорировать правила, в то время как маленькие и слабые страны не могут себе ничего позволить.
Это усиливает недоверие между западными и восточными странами ЕС и создает дополнительную разделительную линию на континенте,
- говорится в статье болгарского издания.
Несмотря на все газовые директивы в Брюсселе не осмелились сказать что-то против "Северного потока -2", негодует болгарский журналист. Он отмечает, что это вряд ли понравилось странам, которые боролись против газопровода, и странам, чьи проекты были загублены теми же самыми газовыми директивами.
И вывод номер семь - надежность поставок газа в ЕС теперь зависит не от отношений Украины и России, а от того, будут ли у Европы проблемы из-за того, что Киев снова вступит в конфликт с Москвой. По крайней мере так это понимает европейская элита, резюмирует автор материала в газете "Труд".
Напомним, что в своё время Болгария, а не Германия должна была стать газовым центром Европы. Однако болгарские власти стремились посильнее угодить Брюсселю и постоянно затягивали воплощение проекта в жизнь. В итоге Москва отказалось от его реализации в пользу "Турецкого потока" и "Северного потока – 2". Теперь в Болгарии кусают локти из-за упущенной возможности.

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