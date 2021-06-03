Семь врагов Белоруссии: Полный список стран, объявивших авиабойкот

Власти семи стран официально потребовали от своих авиакомпаний облетать Белоруссию. Источники "РИА Новости" опубликовали полный список врагов Минска.

По данным источников агентства, семь стран потребовали от своих авиакомпаний не совершать полёты через Белоруссию.

В списке объявивших авиабойкот Минску значатся Польша, Португалия, Греция, Болгария, Дания и Ирландия.

После экстренной посадки в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, выполняющего рейс Афины - Вильнюс, из-за угрозы взрыва на борту и задержания одного из пассажиров - основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича - ряд американских и европейских политиков потребовали запретить полёты над Белоруссией.

Также от "западных коллег" прозвучали призывы не принимать белорусские самолёты в аэропортах Евросоюза, в Европарламенте же задержание представителя радикального ресурса назвали "государственным терроризмом".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко прокомментировал авиабойкот, который решили устроить некоторые западные страны.

"Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек", - заявил Лукашенко, имея в виду трагедию, произошедшую с малайзийским "Боингом" на востоке Украины в 2014 году.