Семь ударов в спину мира • 211 • Аналитика



Если начало 2017-го было временем великих надежд после исторического поражения Хиллари Клинтон, то последние месяцы года оказались мрачными, почти угрожающими. Болото легко, быстро и полностью поглотило Трампа, Англо-сионистская империя не просто отходит после унизительного поражения в Сирии, но неоконы продуцируют нескончаемые угрозы в адрес всей планеты.



Администрация США презентовала Стратегию национальной безопасности, которая явно продемонстрировала, что империя в состоянии «тотальной паранойи». Может быть, не все так плохо, как в случае, если бы избрали Хиллари, но достаточно скверно, чтобы задаться вопросом о неизбежности большой войны в новом году.





Неоконы, судя по их высказываниям, держат на прицеле следующие страны:



1. Афганистан (массивное наращивание войск обещано).



2. Сирия (угрозы нападения со стороны США – Израиля – Саудовской Аравии, имеют место нападения на силы Ирана и «Хезболлы» в САР).



3. Россия (вероятность отключения от системы SWIFT и экспроприации российских активов в США, нападения на российские силы в САР).



4. Иран (выход из ядерной сделки, нападения на иранские силы в САР).



5. Донбасс (поддержка полномасштабного нападения укронацистов на Новороссию).



6. КНДР (прямая и открытая военная агрессия, воздушная и морская блокада).



7. Венесуэла (военная интервенция «в защиту демократии, прав человека, свободы и цивилизации»).



Вообще-то стран-мишеней больше, но эти – главные кандидаты американской агрессии.



Возьмем, например, Сирию. Все лица, принимающие решения в США, полностью осведомлены о следующих фактах:



1.ИГ/ан-Нусра (запрещенные в РФ. – С. Д.) и т. д. являются их креатурами, и они делали все, чтобы спасти этих террористов.



2. Совместными усилиями России, Ирана и «Хезболлы» ИГ/«ан-Нусре» и т. д. нанесено поражение, несмотря на англо-сионистскую поддержку.



3. Англо-сионистские войска находятся в Сирии совершенно незаконно.



Однако ничто из этого не мешает утверждать, что это США, а не Россия нанесли поражение ИГ/«ан-Нусре» и т. д. Вся планета отлично знает, что на самом деле произошло в Сирии, но Дядя Сэм издает декрет, что черное – это белое, вода сухая, а правда – это ложь. Но самое удивительное, что они знают, что все это знают, а им до того и дела нет. Почему? Да потому, что они глубоко верят в четыре фундаментальные вещи:







2. Кого мы не сможем купить, мы запугаем.



3. Кого мы не сможем запугать, мы убьем.



4. С нами ничего не случится; мы живем в полной безнаказанности – что бы ни происходило.



В американском истеблишменте национальной безопасности когда-то совершенно пропал тип личности, обремененной знаниями. Сейчас целиком пропал другой тип – человек с честью/смелостью/честностью. Пример – Тиллерсон.



Невозможно доказать, что Тиллерсон – идиот. Он много раз доказывал, что умен и довольно талантлив. И все равно он – коврик у двери Ники Хэйли. Она – настоящая имбецилка! Однако у Тиллерсона нет даже зачатков чести/смелости/честности, чтобы потребовать немедленного увольнения этой оконченной имбецилки или, если этого не произойдет, уйти и по-настоящему громко хлопнуть дверью. Но нет, он сидит и принимает унижение за унижением. Ах да, он же скоро уйдет в отставку! Но когда она наступит, ценность ее будет равна нулю.



То же и с американскими военными. Ни один из офицеров не нашел в себе чести/смелости/честности уволиться в знак протеста против того, что США глубоко в постели с теми, кто в ответе по крайней мере согласно официальной теории заговора за случившееся 11 сентября. Нет же, силы специальных операций США день за днем работают с «Аль-Каидой» (запрещенной в РФ. – С. Д.) и ей подобными группировками. И ни один из этих «патриотов» не набрался чести/смелости/честности публично выступить на эту тему.



Несущие бред имбецилы отдают приказы, а лишенные чести трусы бездумно их исполняют. Такова система, с которой мы имеем дело. Трамп твитнул бы: «Это нехорошо».



Возвращаясь к семи вышеперечисленным странам, изложу то, как на них смотрят неоконы (см. таблицу). Пара пояснений.



Итоги недели. Русская угроза: теперь и под водой



Афганистан: все наименее противоречиво. Будет происходить наращивание численности американских войск, результат – большее количество трупов. Ни к чему хорошему это не приведет, обойдется в кучу денег, но дела до того никому нет.



Сирия: очень соблазнительно, но велики риски того, что ВС США столкнутся с силами Ирана и «Хезболлы», которые уже десятилетия мечтают об этом дне и по максимуму используют в политических целях пленение или уничтожение американских военных. Честно говоря, вступать в бой с иранцами или «Хезболлой» – пугающая перспектива. Спросите израильтян.



Россия – вариант 1: идут слухи, что США могут отключить Россию от SWIFT или украсть (это вежливо называется «заморозить») российские активы и денежные средства, находящиеся в США. Русские делают угрожающие заявления, но очень туманные. Это говорит о том, что у России может и не быть хороших ответных мер. Конечно, Путин – мастер стратегий, а ребята вокруг него очень умны. Возможно, у них в рукаве припасены какие-то трюки, о которых я могу и не знать. Но у меня сильное подозрение, что в отличие от меня разведсообщество США скорее всего хорошо себе представляет, что это может быть. Я не экономист, поэтому риски в этой графе я оцениваю как «неизвестные».



Россия – вариант 2: реакция России на уничтожение Турцией Су-24 в 2015 году вполне могла сформировать у американских политиков и военачальников убеждение, что они могут сделать то же самое, и это сойдет с рук. По правде говоря, они могут быть правы. Но они также могут и ошибаться. Сейчас Россия разместила в Сирии устрашающие системы ПВО, которые представляют серьезную угрозу для американских сил. Более того, если российский самолет окажется под огнем, а русские ответят пуском ракет «земля-воздух», то что сделают США? Нанесут удар по батарее С-400? В воздушном столкновении США также окажутся в сложной ситуации. F-22 – отличный самолет для достижения превосходства в воздухе. Но у него огромный недостаток – он создан для поражения противника с дальних позиций, стреляя первым до того, как его обнаружат (упоминаю только об F-22, ибо это единственный американский самолет, способный бросить вызов Су-30СМ/Су-35). Но если правила участия в конфликте гласят, что прежде чем выстрелить по русскому самолету, F-22 должен издать четкое предупреждение, или если столкновение происходит на средних или коротких дистанциях, F-22 становится очень уязвимым, особенно против Су-30СМ/Су-35. Еще одна большая слабость F-22 в том, что в отличие от Су-30СМ/Су-35 у него нет настоящего комплекта РЭБ (система INEWS не в счет). Неоконы вряд ли будут особо впечатлены теми рисками, которые представляют российские силы в Сирии, и скорее всего захотят щелкнуть русских по носу, думая, что те проглотят. Американские военачальники на земле могут быть другого мнения, но это не имеет никакого значения. В этой графе я помечаю риск как «средний», даже если это потенциально может привести к катастрофе термоядерной войны – так как не думаю, что неоконы верят, будто русские пойдут на эскалацию (в конце концов кто пойдет на то, чтобы развязать Третью мировую войну, ведь правда же?!). Только подумайте об этом: будь вы командиром российской группировки в Сирии, что бы сделали, если бы США сбили один из ваших самолетов (помните, что вы ответственный и умный командир, а не размахивающий флагом маньяк)?



В любом случае не прекратится полномасштабная демонизация России, так что отношения между двумя странами только ухудшатся.



Иран: Трамп объявил, что хочет выйти из ядерного соглашения. Техническая и юридическая невозможность этого – не аргумент. США давно прекратили притворяться, будто они соблюдают какое-либо право, в том числе международное. А поскольку Трамп для Израиля – шаббат-гой*, думаю, вполне можно допустить, что это произойдет.



Под Маском скрытое



То, как я это вижу, во всех трех случаях англо-сионисты одерживают верх, хотя вариант № 2 наихудший, а № 3 – наилучший. По правде сказать, неоконы мало что теряют в результате укронацистского нападения на Новороссию. Чего не скажешь об украинском народе, конечно. Будем надеяться, что укронацисты займутся выяснением отношений между собой и что их прежние унизительные поражения удержат их от желания повторять это. Но нападение на Донбасс весьма вероятно.



КНДР: это большое неизвестное. Про некоторых противников известно, что они в случае необходимости воюют до последнего человека (иранцы, русские, «Хезболла»). Но у авторитарных режимов довольно низкий предел прочности – если, конечно, им не удается убедить собственный народ в том, что он воюет не за конкретный политический режим, а за свою страну. Думаю, никто не знает наверняка, что сделает Северная Корея, если на нее нападут. Но я не вижу признаков, которые дали бы основания полагать, что северные корейцы не станут сопротивляться. Один офицер разведки, находящийся в регионе, недавно написал мне: «Пустые угрозы администрации Трампа жалки. Если бы это было кино, было бы смешно (хотя находясь в *******, смеяться не хочется). Грустно, что центральный персонаж как нельзя лучше вписывается в северокорейскую пропаганду – в каждой мелочи даже физически он соответствует их карикатуре злобного империалистического архикапиталистического бизнесмена янки. Это все равно, что воскрес Гитлер и стал открыто угрожать Штатам уничтожением (имея на то возможность)». Александр Проханов: Виктор Анпилов был абсолютно русским человеком



Если этот специалист прав, а у меня нет оснований не верить ему, разумно допустить, что возможная нелюбовь народа Северной Кореи к своим правящим элитам намного меньше, чем их ненависть к США.



А вот что мой источник написал про войну на Корейском полуострове.



«Главной целью будет Япония – по ряду причин. Главная – то, что там много американских баз, и они будут использованы для переброски дополнительных войск США для ведения боевых действий. Другая причина в том, что в Северной Корее (и в Южной тоже) сильно ненавидят Японию. Даже если война ограничится полуостровом (чего не будет), глобальной экономике будет нанесен сильный удар, потому что через Южную Корею идет огромный поток товарных грузов. К западу от Сеула находится «Инчхон» – крупнейший в регионе аэропорт, а Пусан входит в пятерку самых загруженных портов мира, превосходя японские. Все товары, которые направляются из Китая в Штаты, проходят через Японское море. В случае войны их придется перенаправлять. Все комплектующие для электронных устройств до их сборки в Китае фактически производятся в Южной Корее. Это станет проблемой. Меня всегда удивляло то, как презрительно относятся к «артиллерии времен Второй мировой» (стоящей на вооружении КНДР. – С. Д.). Эти пушки убили больше народу, чем любые другие системы. Как будто есть какая-то разница, какая система тебя убьет».



Если вы нападаете на небольшую и беззащитную страну, вы, в общем-то, можете не обращать внимания на ошибки. Но когда имеете дело со страной типа КНДР, то ни разумный политик, ни командир не имеет права на то, чтобы рискнуть и просчитаться. Но бредовые имбецилы, отдающие приказы, и бесчестные трусы, эти приказы исполняющие, – проявят ли они осторожность, столкнувшись с такой угрозой?! Честно говоря, не думаю. Помните «легкую прогулку в Ирак»? Этот термин, созданный одним из моих учителей Кеннетом Адельманом**, – изумительная иллюстрация образа мышления неоконов: чистая идеология и осторожные высказывания. Мы все знаем, чего эта «легкая прогулка» стоила для иракского и американского народов: существенно больше миллиона погибших (https://www.reuters.com/article/us-iraq-deaths-survey/iraq-conflict-has-...) для первого и много больше пяти триллионов долларов (http://thesaker.is/the-costs-of-war/) – для второго. Ничего себе «легкая прогулка»… Правда в том, что в данный момент никто не знает, каким будет исход американского нападения на КНДР. Польша планирует создание новой механизированной дивизии у границ Беларуси. Четвертой по счету



Венесуэла: как ни ненавидели американские элиты эту страну, она не является легкой добычей. Отличная мишень для подрывной деятельности, но не подходит для вторжения. Насилие внутри Венесуэлы напрямую соответствует американским интересам, но прямая военная интервенция скорее всего нет. Мои контакты говорят мне, что венесуэльские вооруженные силы порочны и злобны (и довольно-таки коррумпированны), но эти же люди утверждают, что всенародная воля противостоять «этим янки» настолько сильна, что любая военная интервенция немедленно запустит ужасную партизанскую войну (не говоря о последствиях для всей остальной Латинской Америки). Правда в том, что у США, возможно, есть силы и средства для военной интервенции в Венесуэлу, но у них есть варианты и получше.



Подытожим. Шансы высоки, что в 2018 году США:

осуществят эскалацию войны в Афганистан;

откажутся от ядерного соглашения с Ираном;

поддержат укронацистов в их нападении на Новороссию.



Весьма вероятно, что США: Турция разбомбила аэропорт, которым пользовались США

собьют российский самолет в небе над Сирией.



Маловероятно, чтобы США:

вторглись в Сирию;

вторглись в Венесуэлу.



Я не могу оценить вероятность того, что США:



отключат Россию от SWIFT или заморозят российские активы;

нападут на КНДР.



Все мое образование всегда основывалось на важном центральном допущении – противник рационален. Это в своей основе было верно во время холодной войны. Сегодня я склонен считать, что психологи, возможно, лучше военных аналитиков подходят для того, чтобы предсказывать действия правителей Англо-сионистской империи. Более того, история учит, что сочетание бредовых имбецилов и бесчестных трусов – это именно то, что обычно разрушает империи. Хороший пример этого мы отчетливо видели в коллапсе Советской империи.



Поскольку Трамп стал полным фиаско, лично я оставил надежду когда-нибудь увидеть американского президента, способного осуществить позитивный вклад на благо народа США или остальной планеты. Эта ноша сейчас явно на плечах России и Китая: они должны сделать все, что возможно, чтобы не дать США развязывать еще более катастрофические и глубоко безнравственные войны. Это очень трудная задача, и честно говоря, я не уверен, что они смогут это сделать. Я надеюсь. Это лучшее, что могу сказать. Если начало 2017-го было временем великих надежд после исторического поражения Хиллари Клинтон, то последние месяцы года оказались мрачными, почти угрожающими. Болото легко, быстро и полностью поглотило Трампа, Англо-сионистская империя не просто отходит после унизительного поражения в Сирии, но неоконы продуцируют нескончаемые угрозы в адрес всей планеты.Администрация США презентовала Стратегию национальной безопасности, которая явно продемонстрировала, что империя в состоянии «тотальной паранойи». Может быть, не все так плохо, как в случае, если бы избрали Хиллари, но достаточно скверно, чтобы задаться вопросом о неизбежности большой войны в новом году.Неоконы, судя по их высказываниям, держат на прицеле следующие страны:1. Афганистан (массивное наращивание войск обещано).2. Сирия (угрозы нападения со стороны США – Израиля – Саудовской Аравии, имеют место нападения на силы Ирана и «Хезболлы» в САР).3. Россия (вероятность отключения от системы SWIFT и экспроприации российских активов в США, нападения на российские силы в САР).4. Иран (выход из ядерной сделки, нападения на иранские силы в САР).5. Донбасс (поддержка полномасштабного нападения укронацистов на Новороссию).6. КНДР (прямая и открытая военная агрессия, воздушная и морская блокада).7. Венесуэла (военная интервенция «в защиту демократии, прав человека, свободы и цивилизации»).Вообще-то стран-мишеней больше, но эти – главные кандидаты американской агрессии.Возьмем, например, Сирию. Все лица, принимающие решения в США, полностью осведомлены о следующих фактах:1.ИГ/ан-Нусра (запрещенные в РФ. – С. Д.) и т. д. являются их креатурами, и они делали все, чтобы спасти этих террористов.2. Совместными усилиями России, Ирана и «Хезболлы» ИГ/«ан-Нусре» и т. д. нанесено поражение, несмотря на англо-сионистскую поддержку.3. Англо-сионистские войска находятся в Сирии совершенно незаконно.Однако ничто из этого не мешает утверждать, что это США, а не Россия нанесли поражение ИГ/«ан-Нусре» и т. д. Вся планета отлично знает, что на самом деле произошло в Сирии, но Дядя Сэм издает декрет, что черное – это белое, вода сухая, а правда – это ложь. Но самое удивительное, что они знают, что все это знают, а им до того и дела нет. Почему? Да потому, что они глубоко верят в четыре фундаментальные вещи:1. Мы можем купить кого угодно.2. Кого мы не сможем купить, мы запугаем.3. Кого мы не сможем запугать, мы убьем.4. С нами ничего не случится; мы живем в полной безнаказанности – что бы ни происходило.В американском истеблишменте национальной безопасности когда-то совершенно пропал тип личности, обремененной знаниями. Сейчас целиком пропал другой тип – человек с честью/смелостью/честностью. Пример – Тиллерсон.Невозможно доказать, что Тиллерсон – идиот. Он много раз доказывал, что умен и довольно талантлив. И все равно он – коврик у двери Ники Хэйли. Она – настоящая имбецилка! Однако у Тиллерсона нет даже зачатков чести/смелости/честности, чтобы потребовать немедленного увольнения этой оконченной имбецилки или, если этого не произойдет, уйти и по-настоящему громко хлопнуть дверью. Но нет, он сидит и принимает унижение за унижением. Ах да, он же скоро уйдет в отставку! Но когда она наступит, ценность ее будет равна нулю.То же и с американскими военными. Ни один из офицеров не нашел в себе чести/смелости/честности уволиться в знак протеста против того, что США глубоко в постели с теми, кто в ответе по крайней мере согласно официальной теории заговора за случившееся 11 сентября. Нет же, силы специальных операций США день за днем работают с «Аль-Каидой» (запрещенной в РФ. – С. Д.) и ей подобными группировками. И ни один из этих «патриотов» не набрался чести/смелости/честности публично выступить на эту тему.Несущие бред имбецилы отдают приказы, а лишенные чести трусы бездумно их исполняют. Такова система, с которой мы имеем дело. Трамп твитнул бы: «Это нехорошо».Возвращаясь к семи вышеперечисленным странам, изложу то, как на них смотрят неоконы (см. таблицу). Пара пояснений.Афганистан: все наименее противоречиво. Будет происходить наращивание численности американских войск, результат – большее количество трупов. Ни к чему хорошему это не приведет, обойдется в кучу денег, но дела до того никому нет.Сирия: очень соблазнительно, но велики риски того, что ВС США столкнутся с силами Ирана и «Хезболлы», которые уже десятилетия мечтают об этом дне и по максимуму используют в политических целях пленение или уничтожение американских военных. Честно говоря, вступать в бой с иранцами или «Хезболлой» – пугающая перспектива. Спросите израильтян.Россия – вариант 1: идут слухи, что США могут отключить Россию от SWIFT или украсть (это вежливо называется «заморозить») российские активы и денежные средства, находящиеся в США. Русские делают угрожающие заявления, но очень туманные. Это говорит о том, что у России может и не быть хороших ответных мер. Конечно, Путин – мастер стратегий, а ребята вокруг него очень умны. Возможно, у них в рукаве припасены какие-то трюки, о которых я могу и не знать. Но у меня сильное подозрение, что в отличие от меня разведсообщество США скорее всего хорошо себе представляет, что это может быть. Я не экономист, поэтому риски в этой графе я оцениваю как «неизвестные».Россия – вариант 2: реакция России на уничтожение Турцией Су-24 в 2015 году вполне могла сформировать у американских политиков и военачальников убеждение, что они могут сделать то же самое, и это сойдет с рук. По правде говоря, они могут быть правы. Но они также могут и ошибаться. Сейчас Россия разместила в Сирии устрашающие системы ПВО, которые представляют серьезную угрозу для американских сил. Более того, если российский самолет окажется под огнем, а русские ответят пуском ракет «земля-воздух», то что сделают США? Нанесут удар по батарее С-400? В воздушном столкновении США также окажутся в сложной ситуации. F-22 – отличный самолет для достижения превосходства в воздухе. Но у него огромный недостаток – он создан для поражения противника с дальних позиций, стреляя первым до того, как его обнаружат (упоминаю только об F-22, ибо это единственный американский самолет, способный бросить вызов Су-30СМ/Су-35). Но если правила участия в конфликте гласят, что прежде чем выстрелить по русскому самолету, F-22 должен издать четкое предупреждение, или если столкновение происходит на средних или коротких дистанциях, F-22 становится очень уязвимым, особенно против Су-30СМ/Су-35. Еще одна большая слабость F-22 в том, что в отличие от Су-30СМ/Су-35 у него нет настоящего комплекта РЭБ (система INEWS не в счет). Неоконы вряд ли будут особо впечатлены теми рисками, которые представляют российские силы в Сирии, и скорее всего захотят щелкнуть русских по носу, думая, что те проглотят. Американские военачальники на земле могут быть другого мнения, но это не имеет никакого значения. В этой графе я помечаю риск как «средний», даже если это потенциально может привести к катастрофе термоядерной войны – так как не думаю, что неоконы верят, будто русские пойдут на эскалацию (в конце концов кто пойдет на то, чтобы развязать Третью мировую войну, ведь правда же?!). Только подумайте об этом: будь вы командиром российской группировки в Сирии, что бы сделали, если бы США сбили один из ваших самолетов (помните, что вы ответственный и умный командир, а не размахивающий флагом маньяк)?В любом случае не прекратится полномасштабная демонизация России, так что отношения между двумя странами только ухудшатся.Иран: Трамп объявил, что хочет выйти из ядерного соглашения. Техническая и юридическая невозможность этого – не аргумент. США давно прекратили притворяться, будто они соблюдают какое-либо право, в том числе международное. А поскольку Трамп для Израиля – шаббат-гой*, думаю, вполне можно допустить, что это произойдет.Донбасс: нападут ли укронацисты? Так они уже много месяцев нападают! Они не только не прекращали артиллерийских обстрелов Донбасса, но еще и приняли на вооружение (псевдо)стратегию «лягушачьих прыжков», состоящую в размещении вооруженных сил в нейтральной зоне, захвате беззащитных населенных пунктов и провозглашении крупной победы над Россией. Они также перевооружались, переорганизовывались и перегруппировывались. В результате у укронацистов преимущество над Новороссией как минимум 3:1. Но мы посмотрим на это глазами неоконов.То, как я это вижу, во всех трех случаях англо-сионисты одерживают верх, хотя вариант № 2 наихудший, а № 3 – наилучший. По правде сказать, неоконы мало что теряют в результате укронацистского нападения на Новороссию. Чего не скажешь об украинском народе, конечно. Будем надеяться, что укронацисты займутся выяснением отношений между собой и что их прежние унизительные поражения удержат их от желания повторять это. Но нападение на Донбасс весьма вероятно.КНДР: это большое неизвестное. Про некоторых противников известно, что они в случае необходимости воюют до последнего человека (иранцы, русские, «Хезболла»). Но у авторитарных режимов довольно низкий предел прочности – если, конечно, им не удается убедить собственный народ в том, что он воюет не за конкретный политический режим, а за свою страну. Думаю, никто не знает наверняка, что сделает Северная Корея, если на нее нападут. Но я не вижу признаков, которые дали бы основания полагать, что северные корейцы не станут сопротивляться. Один офицер разведки, находящийся в регионе, недавно написал мне: «Пустые угрозы администрации Трампа жалки. Если бы это было кино, было бы смешно (хотя находясь в *******, смеяться не хочется). Грустно, что центральный персонаж как нельзя лучше вписывается в северокорейскую пропаганду – в каждой мелочи даже физически он соответствует их карикатуре злобного империалистического архикапиталистического бизнесмена янки. Это все равно, что воскрес Гитлер и стал открыто угрожать Штатам уничтожением (имея на то возможность)».Если этот специалист прав, а у меня нет оснований не верить ему, разумно допустить, что возможная нелюбовь народа Северной Кореи к своим правящим элитам намного меньше, чем их ненависть к США.А вот что мой источник написал про войну на Корейском полуострове.«Главной целью будет Япония – по ряду причин. Главная – то, что там много американских баз, и они будут использованы для переброски дополнительных войск США для ведения боевых действий. Другая причина в том, что в Северной Корее (и в Южной тоже) сильно ненавидят Японию. Даже если война ограничится полуостровом (чего не будет), глобальной экономике будет нанесен сильный удар, потому что через Южную Корею идет огромный поток товарных грузов. К западу от Сеула находится «Инчхон» – крупнейший в регионе аэропорт, а Пусан входит в пятерку самых загруженных портов мира, превосходя японские. Все товары, которые направляются из Китая в Штаты, проходят через Японское море. В случае войны их придется перенаправлять. Все комплектующие для электронных устройств до их сборки в Китае фактически производятся в Южной Корее. Это станет проблемой. Меня всегда удивляло то, как презрительно относятся к «артиллерии времен Второй мировой» (стоящей на вооружении КНДР. – С. Д.). Эти пушки убили больше народу, чем любые другие системы. Как будто есть какая-то разница, какая система тебя убьет».Если вы нападаете на небольшую и беззащитную страну, вы, в общем-то, можете не обращать внимания на ошибки. Но когда имеете дело со страной типа КНДР, то ни разумный политик, ни командир не имеет права на то, чтобы рискнуть и просчитаться. Но бредовые имбецилы, отдающие приказы, и бесчестные трусы, эти приказы исполняющие, – проявят ли они осторожность, столкнувшись с такой угрозой?! Честно говоря, не думаю. Помните «легкую прогулку в Ирак»? Этот термин, созданный одним из моих учителей Кеннетом Адельманом**, – изумительная иллюстрация образа мышления неоконов: чистая идеология и осторожные высказывания. Мы все знаем, чего эта «легкая прогулка» стоила для иракского и американского народов: существенно больше миллиона погибших (https://www.reuters.com/article/us-iraq-deaths-survey/iraq-conflict-has-...) для первого и много больше пяти триллионов долларов (http://thesaker.is/the-costs-of-war/) – для второго. Ничего себе «легкая прогулка»… Правда в том, что в данный момент никто не знает, каким будет исход американского нападения на КНДР.Венесуэла: как ни ненавидели американские элиты эту страну, она не является легкой добычей. Отличная мишень для подрывной деятельности, но не подходит для вторжения. Насилие внутри Венесуэлы напрямую соответствует американским интересам, но прямая военная интервенция скорее всего нет. Мои контакты говорят мне, что венесуэльские вооруженные силы порочны и злобны (и довольно-таки коррумпированны), но эти же люди утверждают, что всенародная воля противостоять «этим янки» настолько сильна, что любая военная интервенция немедленно запустит ужасную партизанскую войну (не говоря о последствиях для всей остальной Латинской Америки). Правда в том, что у США, возможно, есть силы и средства для военной интервенции в Венесуэлу, но у них есть варианты и получше.Подытожим. Шансы высоки, что в 2018 году США:осуществят эскалацию войны в Афганистан;откажутся от ядерного соглашения с Ираном;поддержат укронацистов в их нападении на Новороссию.Весьма вероятно, что США:собьют российский самолет в небе над Сирией.Маловероятно, чтобы США:вторглись в Сирию;вторглись в Венесуэлу.Я не могу оценить вероятность того, что США:отключат Россию от SWIFT или заморозят российские активы;нападут на КНДР.Все мое образование всегда основывалось на важном центральном допущении – противник рационален. Это в своей основе было верно во время холодной войны. Сегодня я склонен считать, что психологи, возможно, лучше военных аналитиков подходят для того, чтобы предсказывать действия правителей Англо-сионистской империи. Более того, история учит, что сочетание бредовых имбецилов и бесчестных трусов – это именно то, что обычно разрушает империи. Хороший пример этого мы отчетливо видели в коллапсе Советской империи.Поскольку Трамп стал полным фиаско, лично я оставил надежду когда-нибудь увидеть американского президента, способного осуществить позитивный вклад на благо народа США или остальной планеты. Эта ноша сейчас явно на плечах России и Китая: они должны сделать все, что возможно, чтобы не дать США развязывать еще более катастрофические и глубоко безнравственные войны. Это очень трудная задача, и честно говоря, я не уверен, что они смогут это сделать. Я надеюсь. Это лучшее, что могу сказать. Автор: Раевский Сергей, Духанов Сергей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 211 Источник Похожие новости Семь ударов в спину мира Сдаться на милость богатого Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает

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