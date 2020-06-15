Семь штатов США в Сибири: политолог рассказал о планах американцев

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Газ, нефть, золото, лес - Вашингтон хотел за бесценок получить природные богатства РФ

США планировали приобрести половину территории России, но не собирались отдавать деньги. Об этом рассказал политолог Борис Якеменко.

План покупки Сибири возник в Вашингтоне в начале 1990-х годов. Аппетиты американцев распространялись на всю северо-восточную часть бывшего СССР – до Урала и границ с Китаем и Монголией. Там предлагалось организовать семь новых штатов, население которых хотели подкупить обещаниями сохранения родного языка и разрешения на свободные поездки по остальным штатам США. На самом деле с людьми хотели поступить, как с аборигенами в Америке – выжить с исконной территории.

Оценивалась территория "американской" Сибири в $3 триллиона. Но платить их Москве Вашингтон не собирался. Во-первых, он намеревался получить рассрочку на 20 лет, пишет Якеменко в своем телеграм-канале. Во-вторых, на половину этой суммы он собирался всучить российской стороне американские товары.

Насчет обеспечения безопасности новых штатов Вашингтон не беспокоился: его аналитики указывали, что российские войска смогут добраться до Дальнего Востока только по суше, тогда как американские получали доступ к морям, отмечает "Царьград".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров припомнил американцам Аляску.