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Семь шикарных резиденций и госдача: где Зеленский встречает гостей

23 июля 2020, 19:05  •  17 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Казна содержит роскошные особняки для главы Незалежной
Для удовлетворения нужд главы Незалежной Владимира Зеленского и его гостей в Киевской области содержат семь резиденций и одну дачу.
Все объекты стоят на балансе Госуправления делами. Ведомство не стало перечислять, какие именно резиденции находятся в распоряжении украинского лидера, пояснив, что такая информация не может быть общедоступной.
Государственные дачи, согласно законам Незалежной, предназначены для проживания президента и высокопоставленных чиновников. Деньги на содержание особняков выделяет казна, пишут "Украинские новости".
Госрезиденции, в свою очередь, используются для проведения рабочих мероприятий, а также для размещения глав зарубежных делегаций и гостей лидера нации.
Ранее "Утро.ру" делилось кадрами роскошной госдачи, на которой поселился Зеленский. А вскоре стало известно, что глава страны решил провести отпуск на острове Бирючий, на даче Никиты Хрущева.

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