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Семь пятниц на неделе

24 мая 2018, 22:54  •  62 • Карикатуры

Президент США Дональд Трамп отменил назначенную в Сингапуре встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, несмотря на демонтаж в КНДР ядерного полигона Пхунгери.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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