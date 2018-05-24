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Семь пятниц на неделе
24 мая 2018, 22:54 • 62 • Карикатуры
Президент США Дональд Трамп отменил назначенную в Сингапуре встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, несмотря на демонтаж в КНДР ядерного полигона Пхунгери.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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