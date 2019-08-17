Семь отроков Эфесских. Православный календарь на 17 августа

Автор:

Тюренков Михаил

17 августа (4 августа по «старому стилю» — церковному юлианскому календарю). Суббота 9-й седмицы по Пятидесятнице (девятой недели после праздника Святой Троицы, иначе именующегося Пятидесятницей). Четвёртый день Успенского поста. По церковному Уставу на трапезе благословляется постная пища с растительным маслом.

Сегодня в Русской Православной Церкви совершается память тринадцати святых и празднование в честь одной святыни. Далее коротко расскажем о них.

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Семь отроков, иже во Ефесе: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин. Эти святые жили в III веке от Рождества Христова в разгар антихристианских гонений императора-язычника Декия. Однажды нечестивый правитель повелел всем жителям Ефеса (Эфеса) принести жертву идолам, но семеро отроков отказались, исповедав свою веру во Христа.

Скрываясь от суда, юные исповедники уединились в далёкой пещере, но вскоре на них донесли, и император велел заложить вход в пещеру камнями, чтобы убить непокорных христиан. Господь навёл на юношей чудесный сон, продолжавшийся почти два столетия. Очнувшись же, своим явлением миру Эфесские отроки открыли тайну грядущего воскресения мёртвых, опровергнув еретиков, отрицавших это чаяние всех христиан.

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Обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского. Этот русский святой первой половины XIX века, известный своей праведной жизнью, аскетическими и молитвенными подвигами, был прославлен совсем недавно, в 2000 году. А уже 17 августа 2000 года святые останки святого праведного Алексия были обретены и перенесены в Успенскую церковь села Бортсурманы (Пильнинского благочиннического округа Лысковской епархии Нижегородской митрополии).

Праведный Алексий Бортсурманский. Фото: www.pravoslavie.ru

Мученик Елевферий Кувикуларий. Этот святой рубежа III-IV веков был знатным придворным вельможей-кувикуларием (постельничим) у императора-язычника Максимиана Геркула (царствовавшего в 284-305 годах от Рождества Христова). Когда будущий страдалец принял христианство, то, сославшись на болезнь и удалившись в своё загородное имение, устроил в нём домовый храм. Однако один из слуг императора донёс на Елевферия, после чего Максимиан Герул приказал своему бывшему вельможе принести жертву идолам. Когда же святой мученик отказался это сделать, его обезглавили.

Преподобномученица Евдокия. Святая IV столетия от Рождества Христова. Знатная римлянка, принявшая христианство. В числе девяти тысяч христиан попала в персидский плен, где обратила ко Христу многих персиянок. За это святую Евдокию подвергли долгим и жестоким мучениям, а затем обезглавили. Это произошло около 362-364 годов от Рождества Христова.

Преподобномученик Михаил (Жук), мученики Симеон и Димитрий Воробьёвы. Русские святые XX века, принявшие мученическую смерть за Христа и Его Церковь во времена советских богоборческих гонений в период так называемого Большого террора в 1937 году. Все трое страдальцев были прославлены в лике святых в числе многотысячного сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Казанская (Пензенская) икона Божией Матери. Чудотворный образ Пресвятой Богородицы, пожалованный царём Алексеем Михайловичем городу Пензе при его основании в 1666 году от Рождества Христова. За прошедшие столетия от этой иконы было немало исцелений и чудес, в том числе спасение Пензы от нашествия ногайцев в 1717 году. В этой связи на Всенощном бдении этому образу положено величание: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем образ Твой святый, имже избавихомся от поганых нашествия».

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Поздравляем православных христиан с днём этой святыни и памятью всех сегодняшних святых дня! Их же молитвами, Господи, спаси и помилуй всех нас! Тех же, кто в Таинстве Святого Крещения или в чине монашеского пострига получили имена в их честь, рады поздравить с именинами! Как говорили на Руси в старину: «Ангелам Хранителям — злат венец, а вам — доброго здоровья!» Нашим же усопшим родным и близким — вечная память!