Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дорвавшийся до Европы украинец убил иностранку за 900 рублей
Женщинам разрешили убиваться по-новому: Минтруд реализует феминистские планы Соб...
Сталинский приказ, сорвавший блицкриг и принёсший Победу
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
Главная / Политика

Семь отроков Эфесских. Православный календарь на 17 августа

17 августа 2019, 10:09  •  90 • Политика
Главные церковные праздники, дни памяти святых и православные святыни сегодняшнего дня
Автор:
Тюренков Михаил
17 августа (4 августа по «старому стилю» — церковному юлианскому календарю). Суббота 9-й седмицы по Пятидесятнице (девятой недели после праздника Святой Троицы, иначе именующегося Пятидесятницей). Четвёртый день Успенского поста. По церковному Уставу на трапезе благословляется постная пища с растительным маслом.
Сегодня в Русской Православной Церкви совершается память тринадцати святых и празднование в честь одной святыни. Далее коротко расскажем о них.
***
Семь отроков, иже во Ефесе: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин. Эти святые жили в III веке от Рождества Христова в разгар антихристианских гонений императора-язычника Декия. Однажды нечестивый правитель повелел всем жителям Ефеса (Эфеса) принести жертву идолам, но семеро отроков отказались, исповедав свою веру во Христа.
Скрываясь от суда, юные исповедники уединились в далёкой пещере, но вскоре на них донесли, и император велел заложить вход в пещеру камнями, чтобы убить непокорных христиан. Господь навёл на юношей чудесный сон, продолжавшийся почти два столетия. Очнувшись же, своим явлением миру Эфесские отроки открыли тайну грядущего воскресения мёртвых, опровергнув еретиков, отрицавших это чаяние всех христиан.
***
Обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского. Этот русский святой первой половины XIX века, известный своей праведной жизнью, аскетическими и молитвенными подвигами, был прославлен совсем недавно, в 2000 году. А уже 17 августа 2000 года святые останки святого праведного Алексия были обретены и перенесены в Успенскую церковь села Бортсурманы (Пильнинского благочиннического округа Лысковской епархии Нижегородской митрополии).
Праведный Алексий Бортсурманский. Фото: www.pravoslavie.ru
Мученик Елевферий Кувикуларий. Этот святой рубежа III-IV веков был знатным придворным вельможей-кувикуларием (постельничим) у императора-язычника Максимиана Геркула (царствовавшего в 284-305 годах от Рождества Христова). Когда будущий страдалец принял христианство, то, сославшись на болезнь и удалившись в своё загородное имение, устроил в нём домовый храм. Однако один из слуг императора донёс на Елевферия, после чего Максимиан Герул приказал своему бывшему вельможе принести жертву идолам. Когда же святой мученик отказался это сделать, его обезглавили.
Преподобномученица Евдокия. Святая IV столетия от Рождества Христова. Знатная римлянка, принявшая христианство. В числе девяти тысяч христиан попала в персидский плен, где обратила ко Христу многих персиянок. За это святую Евдокию подвергли долгим и жестоким мучениям, а затем обезглавили. Это произошло около 362-364 годов от Рождества Христова.
Преподобномученик Михаил (Жук), мученики Симеон и Димитрий Воробьёвы. Русские святые XX века, принявшие мученическую смерть за Христа и Его Церковь во времена советских богоборческих гонений в период так называемого Большого террора в 1937 году. Все трое страдальцев были прославлены в лике святых в числе многотысячного сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Казанская (Пензенская) икона Божией Матери. Чудотворный образ Пресвятой Богородицы, пожалованный царём Алексеем Михайловичем городу Пензе при его основании в 1666 году от Рождества Христова. За прошедшие столетия от этой иконы было немало исцелений и чудес, в том числе спасение Пензы от нашествия ногайцев в 1717 году. В этой связи на Всенощном бдении этому образу положено величание: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем образ Твой святый, имже избавихомся от поганых нашествия».
***
Поздравляем православных христиан с днём этой святыни и памятью всех сегодняшних святых дня! Их же молитвами, Господи, спаси и помилуй всех нас! Тех же, кто в Таинстве Святого Крещения или в чине монашеского пострига получили имена в их честь, рады поздравить с именинами! Как говорили на Руси в старину: «Ангелам Хранителям — злат венец, а вам — доброго здоровья!» Нашим же усопшим родным и близким — вечная память!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
16 августа 2019, 17:54
В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма
16 августа 2019, 11:24
Сценарист "Чернобыля" подкинул организаторам митингов в России тему для протестов
16 августа 2019, 15:54
В МИД РФ сообщили, что на атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян
17 августа 2019, 10:09
Сталинский приказ, сорвавший блицкриг и принёсший Победу
17 августа 2019, 00:24
"Занял одно из лидирующих мест": В СМИ гадают, идёт ли линчевавший авиадиспетчера Калоев в депутаты
16 августа 2019, 14:39
Немецкие "зеленые" заподозрили Россию в подкупе депутатов: В бундестаге ищут шпионов, упущенных контрразведкой
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2019, 06:54
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на заявле...
17 августа 2019, 00:24
"Тихую рокировку" с русскими С-400 в Сирии разглядели со спутника
17 августа 2019, 03:39
Суицид или убийство: Вскрытие поставило точку в деле миллиардера-педофила
17 августа 2019, 03:39
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
17 августа 2019, 00:24
Нанесенный ущерб - 13 млн: С организаторов митинга 27 июля в Москве требуют возмещени...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2019, 07:54
"Запад идет умышленно на жесточайший конфликт с Россией" - немецкий политолог о перспективе Украины в НАТО
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
11 августа 2019, 14:24
Сбежавший с Украины депутат посоветовал Зеленскому не воевать с Россией
10 августа 2019, 10:39
Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков России
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпштейна "повесили" на Москву
12 августа 2019, 21:09
Украина не имела права перекрывать Северо-Крымский канал. После этого начало затапливать Херсонскую область
15 августа 2019, 06:09
Грузия считает убытки: Русские туристы предпочли отдыхать у соседей и на Черном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.