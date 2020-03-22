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Семь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве

22 марта 2020, 13:35  •  78 • Украина
Киев, 22 марта. Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.
Он уточнил, что среди заболевших оказались женщины 29 и 39 лет, а также пятеро мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. Кличко добавил, что всего в украинской столице зафиксировано 10 подтвержденных случаев заражения COVID-19. На протяжении суток зарегистрировано 80 подозрений на коронавирус.
«Мы ждем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию», — добавил градоначальник украинской столицы.
О вспышке нового вида коронавируса Китай уведомил ВОЗ в последний день 2019 года. Опасное заболевание вскоре распространилось на Европу и Соединенные Штаты. Число жертв COVID-19 по всему миру уже перевалило за 13 тысяч. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Италии. В этой стране коронавирус ежедневно уносит сотни жизней.
Ранее стало известно о решении сирийских властей прекратить авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. Дамаск предпринял и ряд других ограничительных мер. В Сирии не работают кафе, бары, рестораны и другие места массового скопления людей.
Также сообщалось о смерти бывшего президента мадридского «Реала» Лоренсо Санса от коронавируса. Королевский клуб выразил соболезнования родным и близким умершего.
«Реал», его президент и совет директоров клуба скорбят в связи со смертью Лоренсо Санса. Они выражают глубочайшие соболезнования жене и детям, а также его друзьям», — цитирует заявление «галактикос» RT.
Автор: Сергей Свазовский

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