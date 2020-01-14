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Семь минут до гибели 170 человек: NYT выпустил видеорасследование о крушении украинского "Боинга"
14 января 2020, 00:54 • 50 • В мире
Издание The New York Times выпустило видеорасследование о падении украинского "Боинга-737" под Тегераном. Журналисты попытались собрать воедино всё, что известно о семиминутном полёте воздушного судна, который закончился гибелью почти 170 человек. В результате получился четырёхминутный ролик, состоящий из записей камер видеонаблюдения, кадров с места трагедии и выпусков местных новостей.
Журналисты The New York Times сделали видеоролик о крушении украинского "Боинга" в Иране. Через семь минут полёта лайнер упал под Тегераном, погибло около 170 человек. Создатели видеорасследования собрали все известные факты.
"Авторы собрали воедино всё, что известно о падении украинского пассажирского авиалайнера в Иране в 4-минутную реконструкцию трагедии, случившейся утром 8 января возле аэропорта Тегерана", - написали в Telegram-канале "Глобальная сеть журналистов-расследователей".
Ролик начинается с записи с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как падает самолёт вдали. Затем авторы расследования упомянули об убийстве генерала Сулеймани, которое всколыхнуло иранское общество. А также об ответном ударе иранских военных по базам США.
Журналисты отметили на карте, где находился самолёт, когда с ним прервалась связь. Неподалеку от этого места расположена база иранских военных. В конце ролика - кадры с места трагедии и горящие детали самолёта.
Напомним, "Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение почти сразу после взлёта в аэропорту Тегерана 8 января. По предварительной версии, причиной стала "техническая неисправность". Пока основная версия связана с возгоранием двигателя. В МИД Украины заявили, что в результате крушения самолёта погибло 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 граждан Украины, 10 граждан Швеции, а также четверо граждан Афганистана и по три гражданина из Германии и Великобритании.
Генштаб Ирана позже подтвердил, что украинский пассажирский самолёт над Тегераном был сбит, но непреднамеренно. Речь идёт о человеческой ошибке в "условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.
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