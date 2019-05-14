Семь министерств и ведомств собрали под одной крышей: зачем тысячи чиновников переселили в «Москва-Сити»

Места обитания российских чиновников не менялись, пожалуй, со времен рязановского «Служебного романа». Все те же огромные серые «коробки» министерств с неприступными вахтерами и душными коридорами, по которым снуют пузатые мужчины с портфелями и важные дамы.

И вот от всего этого, практически родного, векового, решено избавиться. Порвать с прошлым. Осовремениться. «Неужели такое возможно?», - скажете вы. Вот и мы тоже не поверили. И пошли смотреть на первые плоды служебной революции.

Сразу 3 министерства и 4 ведомства этой весной сорвали с насиженных кресел в 12 зданиях в центре Москвы и пересадили в... один небоскреб в Москва-Сити с модным названием «IQ квартал». В эту башню переезжают - оцените масштаб! - почти 5 тысяч сотрудников Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи, Росаккредитации, Росимущества, Ростуризма и Росстандарта. Причем, государство хочет на этом еще и сэкономить. Переезд уже практически завершен. «Комсомолке» первой удалось совершить полную экскурсию по новому месту прописки российского служивого сословия и посмотреть, как изменились чиновничьи будни.

ЗАХОЖУ В ЛИФТ, А ТАМ МИНИСТР!

Первый этаж офисной башни «IQ квартал». Стеклянные двери. Справа - служба приема корреспонденции и граждан, слева - вход для самих служащих. Никаких тебе бюро пропусков в виде будок. Проходная больше смахивает на ресепшен в гостинице. Получаем электронные пропуска и вот -мы внутри.

В башне 42 этажа и 32 лифта. Устроены лифты необычно: разделены на три группы, по два лифта в шахте - одни едут с первого до самого верха, а на других можно передвигаться между определенными этажами. Это помогает сэкономить пространство и увеличивает скорость доставки пассажиров в утренний «час пик».

Остатки прежней министерской роскоши. Старая мебель и техника будут списаны.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кнопки выбора этажей находятся перед входом в лифт, а не внутри.

- Это «умная система» управления лифтами. Она сама рассчитывает пассажиропоток и расстояние: как быстрее добраться из точки А в точку В, - пояснили корреспонденту «Комсомолки» в компании ДОМ.РФ, которая по поручению правительства разработала концепцию нового комплекса и организовывала переезд.

Для министров предусмотрен отдельный лифт. Их кабинеты - на 40-м этаже. Он поровну поделен на три части между главами Минэкономики, Минпромторга и Минкомсвязи.

- Лифт для министров останавливается на любом этаже, пересадка не требуется. Так что министр может нагрянуть, куда угодно, - поделились с «Комсомолкой» сотрудники Минэкономики. И добавили, что их министр Максим Орешкин чаще пользуется общим лифтом.

- Я как-то захожу в лифт, а там министр стоит! Я ему говорю: «Здравствуйте!». А он мне, как ни в чем не бывало, «Здравствуйте!», - рассказала мне одна из сотрудниц министерства.

Скептики утверждали, что переезд тысяч чиновников в одно здание небезопасен. Не дай бог, пожар, теракт. Но, как заверили «Комсомолку», в небоскребе - самые высокие стандарты безопасности. Охраняет его Росгвардия. На первом этаже центральная диспетчерская. И если в старых зданиях министерств по несколько подъездов, то в башне вход всего один, а значит контролировать его проще.

- Мы уже проводили тренировку пожарной тревоги. Всех, в том числе с самых верхних этажей, вывели на улицу за 20 минут. И никакой паники, давки. Потому что сначала сигнал идет на этажи, где задымление, а уже потом - на остальные, по степени риска. Это позволяет распределить потоки людей. Кроме того, всем выдают индивидуальные средства защиты – наборы «Самоспас» на случай пожара. И каждый чиновник должен хранить его у себя в тумбочке, - рассказал «КП» директор департамента управления делами Минэкономразвития Василий Пушкин.

Кстати, в здании нет курилок. Запрещены даже электронные сигареты - повсюду расставлены детекторы. Так что «дымить» можно только на улице.

Чем обернулся переезд министерств в Москва-Сити.Чиновников из 12 зданий пересадили в один небоскрёб. Как изменилась их жизнь?Михаил ФРОЛОВ

ВХОД ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

Бывало, придешь в какое-нибудь министерство, и ходишь себе свободно по этажам (главное - пропуск на вход). Очень удобно для журналистов, ищущих информацию. А вот в новом здании гостям просто так на любой этаж уже не зайти - везде двери с электронными замками. Открыть их можно только по служебному пропуску или по отпечатку пальца. При заселении в новый комплекс всем чиновникам сразу же предлагается «прокатить пальчики». Им удобно: пропуск где-то забыл, а палец всегда с тобой. Замки установлены не только при входах на этажи, а также в переговорные комнаты и принтерные зоны, но даже при входе в ресторан на 41 этаже (чтобы чужаки не пробрались на кухню). Такая пропускная система (она называется система контроля управления доступом) позволяет охране отслеживать перемещение всех сотрудников по зданию. При желании можно без труда определить, кто и когда входил в то или иное помещение.

Во все служебные помещения можно попасть только по отпечатку пальца или магнитному пропуску. Корреспондент «КП» Елена Кривякина, как ни старалась, открыть дверь не смогла.Фото: Андрей МИНАЕВ

Здание вообще напичкано всякой электроникой. Например, для одного из министров (нас попросили не называть его имени) сделали стол, меняющий высоту, чтобы можно было стоя просматривать документы.

Или, например, зал коллегии и конференц-зал. На входе электронное табло, на котором указано, кто и до какого времени их занял. Эти помещения министерства делят между собой и их нужно заранее бронировать. А чтобы не пустовали без толку. Эффективности ради.

Заходим в ситуационный центр. Он вмещает под сотню человек. Из него можно выходить на связь с другими министерствами и регионами. Нажимаешь на кнопку на столе, и из него появляется выдвижной монитор - по нему с любого места видишь говорящего. Яркость света в помещениях регулируется - удобно, если к вечеру устали глаза.

СТЕКЛА ВМЕСТО СТЕН

Самым большим шоком для чиновников стало то, что им в новом здании придется работать не в личных кабинетах, а в опенспейсах. Чиновники низшего и среднего звена, как правило, сидели в кабинетах втроем или вчетвером. А начальники, начиная с замглавы департамента, имели персональные кабинеты. Теперь замы директоров тоже сидят в опенспейсах. Правда, по двое за одним столом, а не по четверо, как рядовые сотрудники.

Главы департаментов разместились побогаче: комнат отдыха их лишили, но отдельные кабинеты все же оставили. Правда, это «аквариумы». В новом здании вообще все как на ладони. Видно, кто, чем занят. Подходим к кабинету одного из заместителей министра. И даже у него вместо стен стекла!

Больше всего новоселов пугали опенспейсы: все друг у друга на виду, балду уже не попинаешь.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но, как рассказали корреспонденту «Комсомолки», в кабинетах замминистров хотя бы есть потайная дверца в комнату отдыха с санузлом. А вот личные душевые в новом комплексе есть только у министров.

В какой кабинет не зайди - идеальный порядок. На столах минимум личных вещей. Даже кружку и то не увидишь. Тоже самое и в опенспейсах. Таковы негласные правила - никакого житейского бардака.

Мобильные телефоны у всех на беззвучном режиме, громкость рабочих телефонов – на минимуме. При этом говорят чиновники по телефонам так тихо, что как я ни прислушивалась, ни слова не услышала. Вот это самоконтроль!

Передо мной совсем небольшой «аквариум». Внутри стол, стул, компьютер. Это «фокус-комната». Сюда можно спрятаться, чтобы поработать в одиночестве. На каждом этаже по 6-8 «фокус комнат». При этом всего на этаже работают от 160 до 190 человек.

Все этажи в здании - типовые. По всему периметру огромные панорамные окна. Поэтому в опенспейсах светло, а с верхних этажей открывается великолепный вид на Москву. При разработке проекта равнялись на международный опыт. Например, в опенспейсах размещается госсектор в Великобритании, Японии.

- Вначале все хватались за голову и думали: как мы тут будем сидеть? Считали: то, что хорошо корпорациям, не подходит для госслужбы. У нас ведь работа с секретными документами, нужны спецпроцедуры и разрешения. Но оказалось, все нормально. На 6 этаже создан блок для работы с документами, содержащими гостайну. Для этого есть даже спецкомпьютеры, - делится со мной один из сотрудников Минэкономики.

В целом чиновники уже свыклись с переездом, большинству, особенно молодежи на новом месте нравится. Работать в Москва-Сити не только престижно, но и удобно. Тут тебе под боком рестораны, магазины, сервисы бытовых услуг, банки, фитнес-центры и даже МФЦ. Но новоселы признаются, что пинать балду в рабочее время уже не получается.

- Изначально я был скептичен к опенспейсу. Но с первой же недели стало ясно, что так работать эффективнее. Раньше наш департамент был раскидан по этажам: туда пойти, там посидеть и поболтать – это все занимало время. Сейчас все вопросы решаются гораздо быстрее, - включается в разговор еще один сотрудник Минэкономики. – А близость начальства меня не смущает. Никто не ловит за рукав, если у тебя на мониторе открыто что-то не связанное с работой.

- У нас нет задачи вести тотальную слежку за сотрудниками, хотя тут везде камеры и можно посмотреть, кто что делает, - подтверждает замдиректора департамента проектного управления Минэкономики Андрей Галкин.

А еще чиновникам нравится, что на каждом этаже есть кухня. Заглядываем. По-домашнему уютно. Два холодильника, микроволновки, кофеварка, посуда и даже посудомойка. Дни рождения теперь празднуют здесь, а не на рабочих местах.

Порадовала нас и чиновничья столовая. Разноцветные пластиковые столы со стульями, яркие кружки. Будто ты не в казенном учреждении, а в молодежном кафе. Большой выбор блюд. Готовят все на месте. Бизнес-ланч – 205 рублей.

Посмотрела я на это и даже захотелось стать госслужащим. Большая чиновничья рать вдруг осовременилась, подобрала животы, перестала быть запертой в глухих стенах.

Не пора ли в Москва-Сити снимать новый «Служебный роман?».

500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ

Пока это единственный проект по переезду органов власти, который удалось довести до конца (несколько лет подряд муссировалась идея о создании нового парламентского центра, но в итоге она заглохла). И затевали этот проект не только ради того, чтобы сделать работу чиновников эффективнее, но и чтобы снизить расходы казны на содержание госаппарата.

- Только на первом этапе экономия составит больше 500 миллионов рублей. Это снижение затрат на содержание, ремонт, охрану, уборку зданий. Общая площадь помещений сократилась со 160 до 68 квадратных метров. К тому же раньше приходилось ежегодно закладывать в бюджет расходы на аварийные ремонты – все здания ведь были уже старые, - говорит Василий Пушкин.

А еще в Минэкономики посчитали, сколько времени приходилось тратить их сотрудникам, чтобы ездить из главного здания в два других, а также в подведомственные организации – ведь то на совещание нужно, то привезти-отвезти документы. Оказалось, на это уходило 24 тысячи человеко-часов в год! Это время работы почти целого департамента.

Сняли с чиновников и лишние функции. Министерства больше не обслуживают сами свои помещения и технику, не закупают мебель и канцелярию. Всем этим занимается специально созданный центр поддержки. Благодаря этому в министерствах стало меньше материально-ответственных лиц и появилась возможность сократить штат.

Кстати, на новом месте чиновники сами стали переходить на электронный документооборот. У каждого сотрудника два монитора на столе. Один, чтобы читать документы, другой – чтобы с ними работать.

- Документы уже не печатают, а читают с экрана. Больше нет индивидуальных принтеров. Мы платим центру поддержки за количество напечатанных на принтерах листов. Чем меньше напечатали, тем меньше заплатили, - рассказывают в Минэкономики. - Вначале все переживали, что не будет хватать места для хранения бумаг. А в итоге пространства, отведенные для хранения документов, пустуют. Оказывается, бумаги просто не нужны.

На следующем этапе в правительственном комплексе хотят создать единую службу приема граждан по системе «одного окна» и единую службу приема и регистрации документов (сейчас это делают четыре сотрудника разных ведомств).

- На многие вопросы есть типовые ответы. Их можно было бы размещать в интернете и внедрить интеллектуальную систему обработки обращений граждан. А сейчас каждое обращение директор департамента или замминистра должен подписать лично. Учитывая, что только по Минэкономразвития 40 тысяч обращений граждан в год, представляете, сколько дополнительной работы приходится выполнять? – объясняет Василий Пушкин.

По его словам, также планируется создать единую транспортную службу – пока у каждого министерства есть свои механики и врачи, которые осматривают водителей перед их выходом на смену.

- Можно избавиться от 90 процентов обеспечивающих служб, но, конечно, не одномоментно. Потенциал тут огромный. Другое дело, что не каждый чиновник хочет отказываться от своей деятельности и статуса госслужащего. А централизация подразумевает сокращение госаппарата, - замечает Василий Пушкин.

ГДЕ НАЙТИ МЕСТО ДЛЯ БЫВШИХ МИНИСТРОВ?

Все, однако, познается в сравнении, подумала я, и отправилась в бывшее главное здание Минэкономики на площади Маяковского – взглянуть на остатки прежней министерской роскоши. Роскошь, впрочем, оказалась весьма потухшей, и после небоскреба в Москва-Сити не производила никакого впечатления. Крашеные стены, на полу где-то кафель, где-то изрядно потертый паркет, покрытый красными и зелеными коврами - этакий номенклатурный отголосок СССР.

Заходим в кабинет руководителя одного из департаментов. На календаре застыло 28 марта - в этот день работавшие здесь чиновники переехали в Москва-Сити. Сейчас в здании остались лишь сотрудники, ответственные за списание оргтехники и мебели. Ту мебель, что получше, передали подведомственным организациям, которые не переезжают в Москва-Сити. В новый комплекс ничего из б/у не повезли - все это не вписывалось в антураж.

В холле зала коллегии - знаменитая галерея с портретами бывших министров экономического развития. В ней не хватает лишь портрета отбывающего тюремный срок по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Алексея Улюкаева. В Минэкономики говорят, что перевезут портреты в новое здание, вот только куда их там повесить - вопрос. Перед залом коллегии уже не получится, ведь им пользуются все три министерства. Тогда по справедливости нужно рисовать бывших министров промышленности и связи. Но это уже какая-то Третьяковка выйдет, а не правительственный комплекс. В опенспейсах картины тоже будут смотреться дико. И все же расставаться с портретами в Минэке не хотят. И даже говорят, что если все-таки найдут место для галереи, то непременно пополнят ее портретом Улюкаева, чтобы соблюсти традицию.

А вот и самое интересное в старом здании Минэкономики - блок министра. Впрочем, он больше напоминает квартиру из примерно десятка маленьких комнат (часть из них занимал глава аппарата). Деревянная мебель, массивные кожаные диваны и кресла. Рабочая зона министра, комната отдыха, гостиная с кухней - ощущение, что ходишь по музею. По сути, это уже и есть история.

Все 12 зданий, которые раньше принадлежали министерствам, будут выставлены на аукцион. Ожидается, что выручка от их продажи окупит затраты на переезд в небоскреб.

- Эпоха госплана заканчивается. С чистого листа пишется новая история системы госорганов, - заметили сопровождающие нас сотрудники Минэкономики, а потом сфотографировались на память на пороге опустевшего здания.