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Семь дней соблюдения тишины

10 октября 2019, 07:39  •  152 • Аналитика

Развод не состоялся


Как и следовало ожидать, никакого разведения сил не произошло. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что подготовка к разведению в районе поселка Золотое (ЛНР) идет полным ходом, но окончательно развестись не получается, потому что, во-первых, не хочется демонтировать уютные блиндажи, обжитые с 2016 года, когда ВСУ зашли здесь в серую зону. Во-вторых, разводиться мешают обстрелы. Так что разведение обязательно состоится, но только после семи дней соблюдения тишины, то есть – никогда.




В ЛНР на это ответили строго. Представитель народной милиции выступил с заявлением, в котором пообещал решительно реагировать на провокации и срыв договоренностей со стороны ВСУ. То есть направить ябеду в ОБСЕ, которые, кажется, за всю историю конфликта еще ни разу не сделали ничего путного.

Вишенкой на торте стало заявление штурманфюрера батальона «Азов» Билецкого о том, что они против разведения и тоже хотят в Золотое.

Не Золотое — Эльдорадо!


Что за место такое, что все о нем говорят и никто оттуда не хочет уходить? Почему из более чем 400 километров линии разграничения все толкутся на пятачке в несколько километров? Затерянный в степях, истерзанный обстрелами аул с перепуганными жителями. Казалось бы – так и есть, но не все так однозначно.

Именно через этот поселок проходит железнодорожная ветка, по которой можно попасть хоть из Донецка через Дебальцево, хоть из Луганска через Первомайск прямиком в Попасную, которая находится под контролем Украины. А из Попасной уже можно катиться под стук колес прямиком на Славянск и до самого Киева.

Казалось бы, кому и зачем ехать к врагу, да еще по железной дороге? Но не забывайте, что вы на Донбассе.

Блокада — она кому надо блокада…


Говорят злые люди, что через Золотое проложена дорога жизни, которая позволяет контролировать перевозки добытого в Новороссии угля, который по непонятным простому обывателю ни здесь, ни на Украине схемам продается одним заклятым врагом другому заклятому врагу. Впрочем, вражда — это одно, а деньги — совсем другое.

Не совсем понятно, почему было выбрано именно Золотое – может быть, в других местах пути уничтожены или надзора больше (если он вообще есть, этот надзор). В конце концов, что мы можем знать о мутных политических и экономических договорняках? Главное, что факт этот неоднократно подтвержден жителями окрестных городков и сел ЛНР – идут составы каждую ночь.

Ну а чтобы понимать, сколько в Новороссии угля, достаточно поглядеть последние новости – вот совсем недавно в ДНР хвастались, что за этот год уже более 6 миллионов тонн подняли. А в прошлом году совместно с ЛНР до 20 миллионов тонн дотянули. Стоит уголек где-то две тысячи рублей за тонну. В общем, речь идет о миллиардах рублей. Понятно, что не все добытое вывозится – основной частью распоряжается ООО «Внешторгсервис». Но все равно есть чем достойным людям поправить свои финансовые дела.

Что касается Золотого (а оно и впрямь Золотое), то здесь все понятно – если с каждого проходящего вагона, да что там – состава, хотя бы чуть-чуть удастся откусить, это тоже будет сумма немалая. А потому только дурак такое место покинет. Разве что после крутых угроз и больших откатов. А что касается Билецкого – в гробу его все видали. Семенченко уже железную дорогу блокировал. Не помогло.
Егор Махов

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