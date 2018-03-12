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Семь дней до президентских выборов: пресс-конференция главы ВЦИОМ
12 марта 2018, 14:09 • 83 • В России
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров ответил на вопросы журналистов, посвящённые выборам президента России. Тема пресс-конференции «Семь дней до президентских выборов: информированность, мобилизация, интерес и доверие, портрет избирателя». Голосование состоится в воскресенье, 18 марта. RT вёл прямую трансляцию.
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