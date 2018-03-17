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Семь человек погибло при крушении самолета "Апачи" на Филиппинах
17 марта 2018, 14:39 • 57 • В мире
CNN Philippines сообщает о смерти одного пилота и шести пассажиров при крушении воздушного судна в провинции Булакан на Филиппинских островах. Самолет следовал рейсом из Пларидела в Лаоаг-Сити.
В небе над филиппинской провинцией Булакан потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Известно, что воздушное судно следовало по местному маршруту. Оно поднялось в воздух в филиппинском городе Пларидел, и должно было приземлиться в Лаоаг-Сити.
При падении самолета на землю погибло 7 человек: один пилот и шестеро пассажиров.
Марка потерпевшего крушения самолета - Piper PA-23 Apache. По данным Организации гражданской авиации Филиппин, он принадлежал авиакомпании Lite Air Express.
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