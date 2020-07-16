Семь человек погибли, включая двух пилотов: что известно о крушении самолёта в Турции

На востоке Турции разбился самолёт Главного управления безопасности страны. На его борту находились семь сотрудников ведомства, подконтрольного турецкому МВД, все они погибли. По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, воздушное судно выполняло мониторинговую миссию в провинциях Ван и Хаккяри. Он отметил, что будут изучены все возможные версии произошедшей трагедии.

В восточной части Турции произошла авиакатастрофа с участием самолёта Главного управления безопасности республики, совершавшего наблюдательную миссию. В результате трагедии погибли семь человек, включая двоих пилотов.

Как сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, с понедельника, 13 июля, самолёт ведомства под регистрационным номером EM-809 был дислоцирован в провинциях Ван и Хаккяри. Он вылетел из аэропорта Ферит Мелен города Ван в 18:35 по местному времени (совпадает с мск) в рамках наблюдательной миссии.

По словам Сойлу, последний раз экипаж самолёта вышел на связь с диспетчерами в 22:32, сообщив, что находится на обратном пути. Однако спустя 13 минут средства связи и радиолокации борта перестали подавать сигнал. Затем поступило сообщение, что в окрестностях города Геваш видели самолёт, теряющий высоту. Он упал на склоне горы Артос на высоте 2200 м.

«В последний раз пилоты выходили на связь в 22:32 в небе над районом Башкале. Сообщили, что возвращаются. В 22:45 самолёт пропал с радаров, связь прервалась. В 23:15 стало известно о крушении», — пояснил Сойлу.

После этого началась поисковая операция, обломки самолёта были обнаружены около 3:00 16 июля.

«Представители наших служб сообщили нам, что мы потеряли семерых героев, двое из них — пилоты», — заявил он.

По его словам, будут изучаться все версии крушения самолёта, построенного в 2015 году. Это пассажирский лайнер Beechcraft King Air 350, модификации которого используются рядом государств Европы для проведения наблюдательных и мониторинговых полётов.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu Van Gevaş'ta, insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulunuyor pic.twitter.com/30crkOsXJX — TC İçişleri Bakanlığı Maske Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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