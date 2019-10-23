Семь бед, один бюджет: фракции ГД просят денег на социалку и регионы

Недофинансирование социальной сферы и нехватка средств в дотационных регионах — две главные претензии фракций Госдумы к правительству по поводу бюджета на 2020–2022 годы. Документ будет рассмотрен на заседании нижней палаты в среду, 23 октября. Пока о своей безоговорочной поддержке сообщили лишь в «Единой России». В КПРФ и «Справедливой России», «Известиям» заявили, что намерены проголосовать традиционно против, так как не понимают необходимости экономии средств на социалке при большом профиците. ЛДПР похвалила Минфин за документ, однако фракция выскажет свою позицию на самом заседании.

«За» с оговорками

Из-за рассмотрения бюджета заседание Госдумы в среду начнется на два часа раньше обычного и продлится с 10 до 16 часов. То, что это будет одно из самых непростых обсуждений, стало ясно из дискуссий, которые прошли 22 октября в нижней палате с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Вопросы к чиновникам возникли даже у фракции «Единой России», которая за день до этого провела с Минфином специальное заседание.

В числе проблем, которые выделили единороссы, оказались эффективность расходования бюджетных средств, необходимость увеличения финансирования программы комплексного развития сельских территорий, а также сокращение разрыва между бюджетно обеспеченными и дотационными регионами.

— Разрыв огромный. Он составляет порядка семи раз, и нам необходимо сделать всё, чтобы его сократить. Потому что это влияет на состояние социальной сферы, на то, что многие регионы не могут участвовать в реализации федеральных программ, — обозначил Антону Силуанову проблему спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лидер фракции Сергей Неверов предложил включить в проект постановления Госдумы пункт о выравнивании бюджетной обеспеченности регионов для выделения им машин скорой помощи, школьных автобусов и обновления общественного транспорта.

По большинству предложений единороссы нашли поддержку правительства, отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. При этом он предложил кабмину рассмотреть возможность помощи дотационным регионам в виде использования на возвратной основе средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для софинансирования инвестпроектов.

В Минфине и не возражают. Ранее на слушаниях в Совфеде Антон Силуанов сообщал, что после превышения объема ФНБ в 7% ВВП появится возможность инвестировать около 1,7 трлн рублей. По его словам, речь идет о вложениях в проекты, в том числе региональные.

Глава Минфина заверил депутатов, что 10 самых дотационных субъектов года получат дополнительные средства. В их числе оказались республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области.

В итоге фракция «Единой Россия» подержала законопроект, однако при этом сформировала рабочую группу, которая займется вопросами изменения бюджетного законодательства. Ранее единороссы критиковали финансовый документ за не достаточное выделение средств на оборону страны, медицину и сельское хозяйство.

Экономный профицит

А вот в оппозиционных парламентских фракциях КПРФ и «Справедливая Россия» «Известиям» заявили, что намерены голосовать против. Отметим, что такую тактику в отношении финансовых документов кабмина партии занимают на протяжении ряда лет, однако повлиять на изменение бюджетных параметров не могут.

— Мы его поддерживать не будем категорически. На заседании Думы эту позицию обозначит Геннадий Зюганов, — пояснил первый зампред фракции коммунистов Николай Коломейцев.

По его словам, партию не устраивает стагнация российской экономики, а также якобы не выполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Также Николай Коломейцев обратил внимание на то, что в бюджете зафиксировано сокращение средств на определенные сферы, в числе которых оказались наука и здравоохранение. Коммунист также возмущен тем, что $9,3 млрд золотовалютных резервов РФ продолжают храниться в США.

— Деньги надо вкладывать в развитие, потому никто, кроме нас, развивать российскую экономику не будет, — убежден парламентарий.

Как заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг, у партии «очень много аргументов против, потому что это ужас, а не бюджет». По его словам, самая главная претензия — экономия денег на социальной сфере при профиците более чем 1,9 трлн рублей по итогам 2019 года.

— Повысили пенсионный возраст, но отказываемся принимать закон о поддержке материнства и детства, не выплачиваем пенсии работающим пенсионерам, замораживаем выполнение указа президента о росте пенсий военным пенсионерам и не принимаем закон о выплатах дореформенных вкладов (компенсации полагаются гражданам России, чьи счета в Сбербанке были открыты до 20 июня 1991 года. — «Известия»), — сообщил депутат.

В ЛДПР считают, что всё не так мрачно, как представляют «эсеры».

— У нас была встреча с Антоном Силуановым, мы видим, что определенные позитивные изменения в бюджете существуют. И то, что в нем есть профицит, — хорошо, — пояснил «Известиям» зампред фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

По его словам, партия надеется, что ей удастся внести свои поправки ко второму чтению бюджета 19 ноября, чтобы выделить больше средств на решение социальных проблем. Все основные финансовые обязательства государства в законопроекте обеспечены, но можно использовать и дополнительные ресурсы, чтобы решить ряд актуальных для россиян проблем, в том числе в здравоохранении.

— Давайте дождемся заседания. Наша позиция «за» или «против» будет окончательно сформирована к заседанию, — пояснил Ярослав Нилов.

Проект федерального бюджета сверстан с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021-м и 0,2% ВВП в 2022 году. Документ строится в соответствии с бюджетным правилом, согласно которому все дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше планки отсечения ($42,4 за баррель в 2020 году), будут направляться в Фонд национального благосостояния.