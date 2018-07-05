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Сельский час. Ананасные пятилетки в советской Африке

05 июля 2018, 07:39  •  96 • Аналитика
Успехи нынешней цивилизации в 20-м веке привели к росту населения земного шара. Неудивительно: повальная механизация в обработке почвы, внесение химических и органических удобрений в борозду, агронаука с ее теплицами и гидропоникой… Всё привело к тому, что еды стало хватать не только «золотому миллиарду», а даже аборигенам Австралии и папуасам Тихоокеанских островов. Раньше дикари харчевались тем, что их бог пошлет, а в Рождество приготовляли христианских проповедников на вертеле. Теперь же они стали креститься на храм, а Отец Небесный начал посылать им муку и сахар в мешках прямо со складов Красного Креста.



Рыболовецкие траулеры с мелкими сетями нынче побивают в уловистости острогу и бамбуковую удочку. Механическая дойка коров прочно вошла в жизнь. А тут ещё пищевая промышленность послала воздушный поцелуй портрету французского ученого Луи Пастера и навыдумывала консервозакатывальных машин, в большей части действующих на основе стерилизации. Еду стало легко сохранять, перевозить, складировать.


Раз кормовая база увеличилась, почему бы не расти населению? А тут ещё медицина и суровые колонизаторы загнали малярию, холеру, чуму и оспу в недоступные человеку места. Живи и радуйся.

Заглушив трактор, индус и африканец прочитали перед ланчем газету, в которой было написано, что они — люди обездоленные и безответные. Что толерантности в мире нет, что негоже ездить в разных трамваях с белыми, а надобно в одном. И пить из одного фонтанчика с белым человеком, и в кино… И журнал с пошлыми картинками вместо бога. И что колониализм — это зло. А тут, как на грех, кончилась Вторая мировая война, из английской и союзной ей армии уволились миллионы индийцев, мавров и представителей негроидной расы, обученных держать в руках оружие. Оказалось, что в их странах белых не так уж и много. И колониализм на всей планете схлопнулся в течение каких-то 20 лет. Как и не было его!

Помогал свергать колониализм большой друг всех угнетенных народов – Советский Союз в лице его тогдашнего лидера Никиты Сергеевича Хрущева. Он быстро построил в Египте большую плотину, на Кубу привез ракеты, в Анголу и Мозамбик — танки. В виде оружия и боеприпасов по всему миру были розданы огромные деньги. В обмен на эти щедрости африканцы обещали начать креститься на плакаты с изображением Карла Маркса.

Казалось, все идет хорошо. В какой-то момент советские представители решили, что пора получать дивиденды. Советская промышленность нуждалась в кофе, шоколаде, финиках, слоновой кости, уране, алмазах и прочем. Освобожденные народы взвыли, начали истово креститься и уверять, что в этом году адский зной погубил посевы маракуйи и киви, что долгоносик пожрал кофе, что на юге страны гражданская война, а на алмазы не сезон. И ещё говорили: отдадим, ей-богу, но плохим алжирским вином, вьетнамскими циновками, зеленым чаем и ещё чем-нибудь и когда-нибудь. И надо ещё помочь подняться молодой демократии!

И в этот самый момент бюрократам из МИДа, из торгпредства, из советского Министерства обороны нужно было поднять очки от глаз к лысине, вытереть пот и понять, что они имеют дело с типичными селюками. Ибо вся эта новая Африка и Азия есть по сути большое село.

Ведь в 2009 году впервые за всю историю человечества численность городского населения сравнялась с численностью сельского, составив 3,4 млрд. человек. А в 60-х гг. сельских жителей было ¾, а то и больше.

Как управляться с сельским населением в СССР времен Ленина и Сталина, у нас знали и умели. В 1918-20 годах крестьяне, которых было в стране подавляющее большинство, вдохновленные лозунгом «Землю – крестьянам!», раздавили белогвардейское движение. Благодарная республика создала им заводы и фабрики, которые выпекали не только атомные бомбы и ракеты, но и стеариновые свечи, резиновые галоши, топоры, колуны, гвозди, колокольчики для коров, подойники и бельевые прищепки. В самые отчаянные годы товарного кризиса конца 1980-х в стране не переводились вилы, грабли, лейки, крышки для консервирования и лампочки накаливания. С микроволновками и двухкассетными магнитофонами для горожан была в магазинах напряженка, а вот печные заслонки и простые карандаши в сельпо не переводились.
Горячее лето молдавской столицы


Если бы в Афганистане в конце 70-х землю не раздавали бы даром, а продавали по символически низкой цене, афганские крестьяне за новую власть легли бы костями, а душманам не на чем было бы обосноваться. Ибо бесплатную землю как дали, так могут и забрать, а проданную – никогда. Человек с бородой и автоматом, взращивающий мак для советской медицины, всю жизнь рассказывал бы, какой он молодец, что скопил три афгани и стал обладателем земли. Ибо крестьянин, будь он в чалме, в набедренной повязке или шароварах шириной с Черное море, он таков.

Осознав размеры мирового села, нужно было включать нэп (новую экономическую политику) для Африки, Азии и Латинской Америки. В большом железном ангаре, выкрашенном для правильной политической ориентации в красный цвет, на окраине Луанды и Кабула, Пекина и Гаваны нужно было продавать фонарики «Жучок», транзисторные радиоприемники, чугунные буржуйки, пластиковые тазы, мотыги. Здесь же мог бы располагаться отдел по продаже винтовок Мосина и даже ППШ, которых и по сию пору много на военном хранении. Тут же было бы место для пункта по приему всякой всячины от населения: от краденых алмазов до бивней слонов и кофейных зерен. А партийная ячейка, раз она была так необходима, могла располагаться в кафетерии. Русская водка потеснила бы виски в районе от Египта до Кейптауна. Оно ведь доходно, и деньги живые, и рынок сбыта стеклянных бус, зеркал, кумачового сатина практически неограниченный. Энгельса можно было печатать прямо на майках и юбках. Убытка от этого никакого, а прибыль огромная. Доказано, что качественные товары агитируют сами за себя и за политический строй. Автомат Калашникова – лучший пропагандист идей коммунизма, чем весь отдел иновещания на Шаболовке.
Синоптики предупреждают: надвигается смертельно опасное потепление


В 1961-м году городское население СССР сравнялось с сельским. Потом диспропорция увеличивалась стремительно: уже в 1975 году горожан было 150 миллионов, а селян только 100 миллионов. В 1991 году горожан было на 100 миллионов больше чем колхозников, совхозников и некооперированных кустарей. Момент перестройки промышленности под нужды советского горожанина был безнадежно пропущен в 70-е, но ещё можно было перенаправить «сельский» товарный поток на мировые окраины. Корабль городского спроса наткнулся на сельскую мель промышленности. Что и вызвало волну недовольства существующей властью в городах и поселках. Чем это в итоге закончилось, не мне рассказывать.

Ленина и Карла Маркса в СССР издавали, но читали сквозь строчки. Ленин писал: "Высшая стадия империализма — это колониализм, борьба за рынки сбыта, вывоз капитала и так далее". Высшая стадия! Высшая лига игры на планете.

При описанном прагматичном подходе наши парни в Африке были бы немного похожи на колонизаторов. Но это были бы наши «сукины» сыны! Это был бы прекрасный мир, в котором колхозники Анголы и Сальвадора в картузах и хромовых сапогах получали бы почетные грамоты от правления КООПа за ударную сдачу шоколадных бобов и ананасов, а потом под звуки вальса «Амурские волны» праздновали столетие Великой Октябрьской революции.
Автор: Геннадий Генераленко

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