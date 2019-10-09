Сельские «наркобароны»: как деревенских жителей судят за мак на огородах

У безработного тракториста Игоря Палина в селе Солоды Пермского края вырос мак. Он решил его не выбрасывать, а использовать для выпечки. Теперь 59-летнему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы по ст. 228 УК РФ. История Палина — не единственная. Год назад житель другой деревни под Пермью получил год условно за маки на огороде. Корреспондент RT разбирался, как и почему сельские жители становятся фигурантами дел о наркотиках.

Игорю Палину — лишившемуся работы 59-летнему трактористу из Пермского края — может грозить до 10 лет тюрьмы за незаконное хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).

Село Солоды, где полиция нашла «наркобарона», находится примерно в 170 км от Перми. Здесь не ловит никакая сотовая связь, нет интернета и асфальта, зато тут регулярно видят медведей.

«Трое полицейских постучались в ворота 12 августа. Когда я вышел к ним на улицу, у меня спросили, нет ли в доме незарегистрированного оружия. Я честно ответил, что нет — охотой никогда не увлекался, в хозяйстве огнестрел не держу. Потом меня спросили, хранятся ли в доме запрещённые препараты или взрывчатые вещества. Я опять ответил, что ничего такого нет», — рассказывает RT Игорь Палин.

Дальше сотрудники полиции попросили хозяина пустить их в дом. Бумаг для обыска у них с собой не было — Палин имел полное право оставить посторонних за забором. Но, так как мужчина никакой вины за собой не чувствовал, то спокойно пропустил правоохранителей.

«Они сначала полезли на сеновал, но там ничего не нашли. Потом заглянули в сарай, где и лежали маки», — говорит Палин.

Он рассказал, что растения были вырваны с корнем и уже начали покрываться плесенью — лето было дождливым. Сам селянин про сорванный мак, по его словам, забыл.

Полицейские вызвали из райцентра криминалиста, пригласили понятых и оформили находку. Маки погрузили в несколько картонных коробок из сельского магазина. Общий вес — взвешивали растения, как отмечает Палин, вместе с корнями и налипшей землёй — составил три килограмма. А это уже хранение в крупном размере.

Так выглядел мак, изъятый у Игоря Палина в селе Солоды Пермского края

© Олег Адамович/RT

В постановлении о возбуждении уголовного дела написано, что селянин действовал «умышленно» и «незаконно». Формально обвинение Палину ещё не предъявлено, но следователь Наталья Власова в разговоре с корреспондентом RT призналась, что собирается «довести дело до суда». Других фигурантов, кроме безработного тракториста, нет.

«Зачем вы эти маки вырастили?» — спросил я у Палина.

«Да я не специально. У меня эти цветы один раз в начале лета попёрли в огороде — выдрал. Потом они снова начали расти, я это дело запустил. А потом, когда они большие стали, решил на выпечку семена оставить. Ну и забыл про них в итоге», — говорит селянин.

Немногочисленные жители Солод удивлены происходящим.

«Мак у всех на огородах растет. Это сорняк похуже одуванчика, только успевай выпалывать. Я этих маков за лето бог знает сколько в компост отправила. Раньше-то сажать можно было, за это не наказывали. Вот мы и растили в готовку. Потом мак запретили, но семена-то в земле остались», — говорит местная жительница Галина Сентяпова.

В научных кругах такое развитие событий считают вполне возможным.

«Раньше маки в деревнях сажали свободно. То, что растения до сих пор появляются на огородах, говорит о большом количестве живых семян, сохранившихся в почве. Семена мака легко могут прорасти, их не обязательно закапывать. Они довольно стойки — десятки лет могут находиться в почве, оставаясь живыми. С точки зрения науки, версия с распылением семян выглядит правдоподобно. Спровоцировать на рост их может что угодно: подходящая влажность, температура или другой фактор», — объяснила RT доцент кафедры растениеводства Пермского государственного аграрно-технологического университета Надежда Яркова.

Мак часто встречается как сорняк на огородах

© Олег Адамович/RT

При этом в администрации Петропавловского сельского поселения, в которое входят Солоды, подчёркивают, что не замечали за Палиным попыток умышленно культивировать мак.

«В мои обязанности входит учёт огородных посадок. Я для сельской администрации собираю информацию, кто что у себя сажает. Семью Палина, его детей, хорошо знаю. Ни разу не видела, чтобы они специально (или просто в больших количествах) выращивали мак», — рассказала RT специалист администрации Петропавловского сельского поселения Елена Петрунина.

При этом в Солодах жалуются, что на проблемы самих сельчан правоохранители реагируют не столь активно.

«В 2016 году у нас произошел рейдерский захват кооперативной фермы, которой совместно владели жители Солод. Были техника, коровы, семенной фонд. Директор подделал документы, всё отписал на себя, продал имущество и присвоил деньги. Никто ничего от этого не получил, работы не осталось. Мы четыре раза в полицию жаловались — четыре раза получали отказ в возбуждении уголовного дела. Зато на ровном месте наркотики нашли. Как будто в маленькой деревне можно продавать или принимать «дурь», чтобы об этом никто не знал», — возмутился в разговоре с RT местный житель Иван Королев.

Кстати, именно после того захвата фермы Игорь Палин и лишился работы. Сейчас семья подозреваемого взяла на три года астрономический для деревни кредит в 100 тыс. рублей, чтобы оплатить услуги адвоката. Заём оформлен на жену Палина. Пенсионерка в соседней деревне работает учительницей начальных классов. Она одна из немногих в Солодах, у кого есть работа.

«Сам по себе мак наркотиком не является»

Защитник подозреваемого, адвокат Николай Кизик отмечает, что Игорь Палин даже не думал, что оставленные им в сарае маки — это нарушение закона.

«По российскому закону, если человек добровольно сдает полиции имеющиеся у него запрещенные препараты или наркотики, то он освобождается от уголовной ответственности за хранение (примечание 1 к статье 228 УК РФ). Представим, что Палин хранил маки со злым умыслом. Но ему достаточно было их добровольно передать полицейским, когда те спрашивали, есть ли у сельчанина что-то запрещённое — тогда бы и дела не было. Но Игорь так не поступил, потому что ему и в голову не пришло, что маки представляют для него опасность», — говорит Кизик.

В конце концов, тракторист мог не пустить полицейских в дом (бумаг на обыск, напомним, у них не было), а потом выкинуть маки за забор — докажи потом, кому конкретно принадлежали подгнившие растения раньше, добавляет адвокат.

Однако полиция считает, что Игорь Палин хранил мак «незаконно» и «умышленно».

«Меня возили к наркологу, я сдавал несколько анализов на наркотики — все тесты оказались чистыми», — рассказал RT Палин.

При этом сам по себе мак наркотиком не является, объяснил RT действующий сотрудник одного из подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России, попросивший не называть его имя.

«Чтобы получить опиум, растение надо разделить на стебель, листья, коробочку. Дальше части мака вывариваются в химикатах. Только так можно получить опиум. Для ферментации требуется лаборатория», — подчеркнул собеседник.

«Можно получить наркотик из мака, который начал гнить, покрылся плесенью?», — уточнили мы у эксперта.

«Обрабатывают свежий мак. Если пошёл процесс разложения, то опиум уже не получить», — заявил полицейский.

Источник добавил, что обработка мака в химикатах сопровождается резким специфическим запахом, по которому зачастую и определяют местонахождение лабораторий.

Соседи Игоря Палина заявили RT, что никаких особых резких или неприятных запахов, исходящих, от дома тракториста никогда не замечали.

Игорь Палин

© Олег Адамович/RT

Примечательно, что правоохранители Пермского края не проводили обыск в доме тракториста Палина.

Корреспонденту RT разрешили осмотреть все постройки на участке Игоря Палина. Ничего похожего на лабораторию по изготовлению опиума там не обнаружилось.

«Навёл сосед»

Летом 2018 года здесь же, в Пермском крае, произошла похожая история. Но тогда оператор газовой котельной в деревне Мокино Игорь Трошев даже не успел сорвать маки на своем огороде.

Игорю Трошеву из деревни Мокино дали год условно за культивацию запрещённых растений

© Олег Адамович/RT

«Всё началось с того, что я заказал себе полмашины земли. Привезённый грунт раскидал по огороду. И буквально через неделю-две у меня на всех грядках, куда я сыпал купленный чернозём, начали расти маки. Первый раз я их все выполол, но растения продолжили вылезать. Позже у меня упало давление, началась одышка, и я какое-то время из-за здоровья не мог заниматься огородом. Просил внуков прополоть, но они начали драть всё подряд, включая чеснок и лук. Тогда я сказал, чтобы огород оставили в покое», — объяснил RT Игорь Трошев.

Вскоре к пенсионеру приехала полиция. Сам Трошев думает, что правоохранителей навёл сосед, с которым у того давний спор за землю. Как бы то ни было, но 63-летнего ветерана труда судили по части 2 статьи 231 УК РФ за незаконное культивирование растений. Полицейские насчитали на огородных грядках между капустой, луком и чесноком несколько сотен маков. Следователь настаивала, что Трошев вырастил маки умышленно.

В итоге пенсионеру дали год условно, хотя по этой статье могло грозить до 8 лет реального заключения. Видимо, судья тоже засомневался в том, что Трошев связан с наркобизнесом.

«Несколько депутатов Госдумы звонили, уточняли детали дела. Но в итоге никакой помощи так и не пришло. Я сам взял кредит на 70 тысяч рублей, чтобы оплатить адвоката. Если бы не юрист, точно бы в тюрьму отправили», — считает Трошев.

19 сентября 2019 года ветеран труда отбыл свой условный срок без нарушений. На память об этой истории у пенсионера осталась кличка — Наркобарон.

Соседи Игоря Трошева до сих пор не понимают, за что наказали мужчину.

«У меня прямо сейчас на огороде растут маки. Они, конечно, маленькие ещё, но всё же. Под капустой всё время появляются. Да у всех на огородах растут — они же сорняки», — рассказал RT житель Мокино Александр Юдин.

«Сложилась совершенно парадоксальная ситуация. Как только у человека на огороде появляются ростки мака, его можно арестовывать за культивирование. Если крестьянин сорвёт растения, чтобы выкинуть в компост, его в этот момент можно брать за хранение и транспортировку мака», — считает адвокат Егор Михайлов, защищавший год назад Трошева.

Семена могут и подбросить

Иногда семена мака в огороды подкидывают злоумышленники, рассказывают селяне. Наркотические растения высеиваются через забор по границе участка, а потом, когда мак вырастает, его срезают и забирают преступники.

«Раньше у меня был дом под Анапой. Подброшенный на огород мак был привычным явлением. Ходили люди, распыляли семена через трубочку (тогда они разлетаются широким веером), а позже собирали выросшие растения. Один раз наркоманы сильно побили владельца соседнего участка, когда тот хотел помешать срезать выросшие маки. В 90-е годы подбрасывание семян было особенно распространено, но и сейчас встречается», — говорит RT пенсионерка из Удмуртии Галина Конюхова.

Жители Мокино, где год назад осудили Игоря Трошева, до сих пор встречают таких «подбрасывателей».

«К соседям два года назад на огород залезли наркоманы. У забора выросло несколько маков, хозяева не успели вовремя прополоть. Бывает, семена подбрасывают через ограду. Потом едет по деревне машина с мужиками, они спрашивают у местных, где мак растет», — вспоминает житель деревни Мокино Александр Юдин.

Вот и Игорь Палин думает, не могли ли ему подбросить семена. Ведь те самые злополучные маки выросли аккурат у забора.

«В сельской местности часто выращивают мак, коноплю. Бывает, наркосодержащие растения культивируют на собственных участках. Бывает, для них создают специальные ухоженные делянки в глухих, малонаселенных местах. Правильно, что полиция ищет возможных участников наркорынка. Другое дело, что в каждом случае надо разбираться отдельно — смотреть, сколько выращивали, есть ли следы переработки мака. Потому что не каждый, у кого на огороде есть мак, — обязательно преступник», — резюмировал в разговоре с RT зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Заметим, что в полиции Пермского края о случаях подброса семян мака ничего не знают.

«Фактов подбрасывания семян мака посторонними лицами сотрудниками полиции зафиксировано не было», — говорится в письменном ответе пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю на вопрос RT.

Почему полиция «охотится» на селян

Судя по тому, что мы увидели в деревнях в Пермском крае, местные жители с маками на огороде никакой угрозы обществу не представляют. В том же селе Солоды, где Игорь Палин прожил 55 лет, из благ цивилизации — только электричество. Участковый приезжает хорошо, если раз в три недели. Школа, фельдшерский пункт, почта находятся в других деревнях. Год назад волки зимой в одном из дворов загрызли козла. Вот в такой глуши полиция заподозрила преступный наркотический умысел у селян.

«Каждый год полиция проводит операцию «Мак». Региональным главкам надо отчитаться в Москву. Каждый межмуниципальный отдел должен найти хотя бы одного человека, который хранит мак, и одного, который культивирует», — высказывает свою версию адвокат Егор Михайлов.

А вот как объясняет «охоту» на селян с маком источник RT в правоохранительных органах, имеющий 15-летний стаж службы:

«Чаще всего мак находят либо по «анонимкам» от «доброжелателей» (так называемые соседские войны), либо участковые могут увидеть при обходе территории. На несколько грядок мака на огороде обычно внимания не обращают — в основной массе мак выращивают для бытовых нужд, в готовку пускают. И нормальные сотрудники не делают дутые показатели на бабушках и дедушках, хотя в семье не без урода».

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, в 2018 году в регионе возбудили 3 уголовных дела за выращивание мака (статья 231 УК РФ), составили 2 протокола об административном правонарушении по факту культивирования наркосодержащих растений (статья 10.5.1 КоАП РФ). В 2019 году таких преступлений выявлено не было.

«В текущем году из незаконного оборота изъято 26,5 килограммов наркотических средств, из них доля наркотических средства опийной группы составляет 14% от общей массы (3,8 килограмма)», — сообщили RT в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.