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Съело оленя и оставило ноги: В Британии заметили получеловека-полусобаку

20 февраля 2020, 23:39  •  95 • В мире
Странное существо заметили неподалёку от одного из британских аэропортов: очевидцы говорят, что оно было длиной около трёх метров и напоминало Старого Стинкера - фольклорного персонажа, похожего на получеловека-полусобаку.
О загадочном явлении рассказала The Hull Daily Mail, которая также разместила фотографии, сделанные очевидцами. Правда, снимки получились смазанными, но очевидцы - их было двое, и они не были знакомы друг с другом - как один уверяют, что существо было очень большой длины, около трёх метров.
Инцидент в обоих случаях произошёл в районе аэропорта Хамберсайд в графстве Норт-Линкольншир. Было темно, поэтому деталей рассмотреть не удалось.
На следующий день один из очевидцев решил вернуться на место, где встретил загадочное существо, но на дороге остались только оленьи ноги. Скептики отметают версию о получеловеке-полусобаке, говоря, что это были браконьеры, которые разделывали тушу. Но почему они делали это в темноте и оставили ноги, остаётся неясным.

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