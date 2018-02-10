Селфи с поездом: В Таиланде туристка погибла во время фотосессии на железной дороге

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В Таиланде женщина погибла, делая селфи с поездом.

Стало известно еще об одном случае смертельного селфи. Инцидент произошел в столице Таиланда Бангкоке. По данным местной полиции, одна туристка решила устроить со своим другом фотосессию на железнодорожных путях. Однако забава закончилась трагично. Пара решила сделать селфи на фоне отъезжающего поезда и не заметила электричку, которая шла навстречу. Сообщается, что 28-летняя женщина погибла на месте.

Ранее сообщалось, что Тони Келли, девушка-блогер из Новой Зеландии, разбилась насмерть, выпав из окна своей квартиры в Лондоне. Предположительно, к несчастному случаю привела неудачная попытка сделать селфи на свой смартфон - по крайней мере, так утверждают друзья покойной.

Известно, что медики оперативно прибыли на место событий, но не смогли спасти девушку. Она скончалась в больнице от травмы головы. Что удивительно, столь тяжкие телесные повреждения Келли получила, упав всего лишь со второго этажа. Сейчас родители и друзья блогера собирают деньги для отправки ее тела домой - в Новую Зеландию.