Селфи - находка для шпиона: в войска разосланы «памятки» по поведению в соцсетях

Лет восемь назад на сайте «Одноклассники» появилось селфи бравого бойца на фоне расчехленной новой зенитной ракетной системы, которая проходила испытания на полигоне. Некоторые ясно видимые на фото детали и узлы этой боевой техники давали специалистам (в том числе и зарубежным) неплохую «подсказку» о секретах ее устройства. Снимок висел на сайте пару дней, его с трудом, но все-таки удалили, а лопоухого солдатика отправили в наряд вне очереди. Но важная информация навреняка попала в руки иностранным специалистам.

А в прошлом году один из матросов боевого корабля, выполнявшего задачи в Средиземном море, тоже с помощью селфи на палубе похвастался своими присуствием недалеко от берегов Сирии. Судя по некоторым фрагментам оружейных систем корабля, знающим людям нетрудно было вычислись его тип. А заодно и координаты дислокации - на снимке, попавшем в интернет, были четко указаны данные геолокации. Все это (а подобных фактов набралось достаточно), заставило Минобороны разработать новую систему информбезопасности в войсках.

И вот в воинские части поступила специальная «памятка», регламентирующая правила поведения служивого народа в Интернете. Личному составу советуют (это мягко сказано!):

1. Отказаться от использования соцсетей «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и других аналогичных ресурсов. Либо сделать свои аккаунты в соцсетях максимально закрытыми и не добавлять в друзья незнакомых пользователей.

2. Рекомендуется не устанавливать подозрительные программы. А для каждого сайта или интернет-сервиса придумывать уникальный пароль. Причем, «сочетание символов должно быть длинным и сложным».

3. Не публиковать информацию о своей службе и назначении части (корабля).

4. И обязательно - отключить в мобильных телефонах геолокацию (что выдает место дислокации хозяев мобильников).

Для пущей доходчивости «памятка» нашпигована» рисунками, предупреждающими о каналах утечки служебных и секретных данных.

Документ напоминает солдатам и офицерам о том, что хозяева зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации, размещенной в смартфонах. И она постоянно анализируются иностранными спецслужбами. Поэтому «привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут привести даже к срыву боевой задачи».

Как сообщили «КП» в Минобороны, все это делается для того, чтобы армия наша не была «информационным проходным двором» и не облегчала работу иностранным разведкам. Но рекомендации, изложенные в памятке, это лишь первый шаг к решению проблемы. Вопрос ставится более радикально: Минобороны готовит поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих», которые значительно ужесточат ответственность военных за разглашение «закрытой» информации. Болтливый военнослужащий может быть привлечен к уголовной или дисциплинарной ответственности.

АВТОРИТЕТНО

Герман Клименко, советник президента России по вопросам интернета:

- Подобная инструкция в первую очередь нужна для солдат — чтобы они не попадали в неприятные ситуации. Армия — это особая структура, где важна секретность. Мы знаем историю, как с помощью тех или иных сервисов выяснили, где ходят караулы американской армии. Поэтому рекомендации по использованию мобильных телефонов, смартфонов и других гаджетов необходимы. Особенно в режимных частях.