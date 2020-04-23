Сельчане восстали: Грузины устроили "огуречный бунт" из-за карантина

Грузинские фермеры в среду, 22 апреля, устроили акцию протеста в Марнеульском муниципалитете. Десятки сельчан требовали от местных властей ослабить строгие карантинные меры.

Возмущённые добивались возможности свободно передвигаться и продавать производимую продукцию. Они уверяют, что у них портится урожай, в том числе огурцы.

Протестующие на некоторое время перекрыли дорогу, связывающую Марнеули и село Шулавери. Некоторые участники акции стали скандировать политические лозунги.

На место прибыли руководитель региона и представитель штаба по управлению запасами Минсельхоза Грузии. Кроме того, к недовольным фермерам приехал и закупщик огурцов.

Как сообщают СМИ, после отгруза растительной продукции недовольные сельчане успокоились, пообещав не продолжать бунт.

Как сообщает EADaily, в Грузии из-за коронавируса продлён до 22 мая режим ЧП. С 17 по 27 апреля в стране полностью запрещено передвижение на легковых автомобилях.