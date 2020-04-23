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Сельчане восстали: Грузины устроили "огуречный бунт" из-за карантина

23 апреля 2020, 19:10  •  30 • В мире
Десятки жителей грузинских сёл устроили сход, протестуя против карантина из-за коронавируса. Люди потребовали от местных чиновников разрешить передвижение по дорогам, чтобы сбывать сельскую продукцию.
Грузинские фермеры в среду, 22 апреля, устроили акцию протеста в Марнеульском муниципалитете. Десятки сельчан требовали от местных властей ослабить строгие карантинные меры.
Возмущённые добивались возможности свободно передвигаться и продавать производимую продукцию. Они уверяют, что у них портится урожай, в том числе огурцы.
Протестующие на некоторое время перекрыли дорогу, связывающую Марнеули и село Шулавери. Некоторые участники акции стали скандировать политические лозунги.
На место прибыли руководитель региона и представитель штаба по управлению запасами Минсельхоза Грузии. Кроме того, к недовольным фермерам приехал и закупщик огурцов.
Как сообщают СМИ, после отгруза растительной продукции недовольные сельчане успокоились, пообещав не продолжать бунт.
Как сообщает EADaily, в Грузии из-за коронавируса продлён до 22 мая режим ЧП. С 17 по 27 апреля в стране полностью запрещено передвижение на легковых автомобилях.

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