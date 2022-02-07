Сел на хвост – получил ракету в лоб: Ту-160М научили стрелять назад

Воздушно-космические силы России получат новый стратегический ракетоносец Ту-160М уже во втором квартале 2022 года, с опережением сроков. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Данных о вооружении "Белых лебедей" пока немного, но они позволяют сделать интересные выводы о "фишках" секретного комплекса. Судя по всему, он принципиально изменит непростые отношения русских стратегов с натовскими перехватчиками.

Царьград уже рассказывал об огромном успехе отечественного авиапрома: первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил пробный полёт. И вот в открытом доступе стала появляться информация о принципиально новых возможностях возрождённых "Белых лебедей".

Информированный источник Царьграда сообщил, что ракетоносцы нового поколения получат радиолокационную станцию (РЛС) заднего обзора и ракеты обратного старта. Благодаря им Ту-160М смогут перехватывать цели, находящиеся позади них: истребители, ракеты класса "воздух–воздух" и "поверхность–воздух".

Крылья, ноги и главное – хвост!

Практически в любом фильме о войне, где есть сцены с самолётами, кто-то из персонажей панически кричит в рацию: "Он сел мне на хвост! Снимите его!"

Киношное клише родилось не на пустом месте: чтобы сбить самолёт, в него нужно попасть некоторым количеством поражающих элементов, которые произведут значительные разрушения или убьют вражеского пилота.

Учитывая высокие скорости, с которыми боевые машины гоняют со времен Второй мировой, и их способность к активному маневрированию – сделать это не так-то просто. Наилучшие возможности для расстрела вражеской машины возникают именно при заходе с хвоста. В таком положении скорость сближения самолётов минимальна, так что атакующий пилот имеет несколько десятков секунд для ведения прицельного огня по противнику. Стрельба на встречных или пересекающихся курсах оставляет куда меньше времени для уничтожения вражеского истребителя, да и подставляет атакующего под ответный огонь.

Фотография 1944 года сделана камерой истребителя, занявшего идеальное положение для уничтожения тяжёлого бомбардировщика.Скриншот кадра видео youtube.com / totenkoph44

Появление радиолокаторов и дальнобойных ракет существенно изменило характер воздушного боя, но отнюдь не отменило правила: кто на хвосте – тот и победил.

Нетрудно заметить, что в бою на близкой дистанции ("собачьей схватке" в американской терминологии) боевой искусственный интеллект (ИИ) и пилот современного истребителя делают ровно то же, что лётчики Второй мировой.

Чем стратегу отбиться?

На первых послевоенных поколениях бомбардировщиков для защиты от атак сзади ставились хвостовые пушечные турели. Но по мере развития ракетного вооружения эффективность пушек падала. Истребители получили возможность атаковать цель с расстояния в километры, а затем и в десятки километров. Отстреляться от них с помощью малокалиберных автоматов уже не получалось.

Пушки стали заменять комплексами постановки радиоэлектронных помех и блоками сброса ложных целей: дипольных отражателей и тепловых ловушек. Первые предназначены создавать помехи системам радиолокационного наведения, вторые – обманывать ракеты с инфракрасными головками самонаведения. Правда, в обоих случаях ставка делалась на "обман" оружия противника, а не на уничтожение его или его носителя.

Именно эта концепция реализована и на базовой версии Ту-160. В хвостовом отсеке ракетоносца установлен комплекс радиоэлектронного подавления "Байкал", а в крайней точке фюзеляжа – теплопеленгатор "Огонёк". Он позволяет обнаруживать приближающиеся ракеты и самолёты противника. РЛС заднего обзора на Ту-160 советского производства не имеют, так что наводить оружие в этом направлении не способны.

Новое поколение – новые возможности

О том, что возрожденные "Лебеди" получат принципиально новые возможности, известно уже давно. Ещё в 2016 году представитель концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев сообщал журналистам, что Ту-160М получат новый комплекс бортовой обороны, что позволит им защищаться от всех типов ракет.

Правда, тогда о ракетах-перехватчиках не было сказано ни слова. Поэтому обозреватели предположили, что речь идёт об установке на ракетоносцы новых систем РЭБ, возможно, дополненных системами оптического подавления.

В качестве возможного кандидата на эту роль назывался доработанный комплекс РЭБ фронтовой авиации "Рычаг". Полуторатонный аппарат был опробован на вертолёте-постановщике помех Ми-8МТПР-1, и потому логично было предположить, что он вполне впишется в габариты и грузоподъёмность 275-тонного ракетоносца.

Теперь же выясняется, что у "Белого лебедя" будут совсем не птичьи зубы: ракеты-перехватчики. Открытые источники никогда не сообщали о проработке подобных проектов применительно к Ту-160, но некоторую информацию по теме найти всё же можно.

Военный эксперт Борис Юлин полагает, что успех нового вооружения в случае боевых действий всё же во многом будет зависеть от того, в каком количестве новые ракетоносцы поступят в стратегическую авиацию.

Это защитное вооружение способно увеличить вероятность того, что Ту-160 сможет отбиться от одного-двух истребителей <…> Если мы поднимем в воздух сотню этих "Белых лебедей", то они смогут продавить практически любое ПВО. Если же у нас будет всего один-два или даже эскадрилья – этого слишком мало,

– поделился с Царьградом мнением Юлин.

Информация плюс размышления

Ещё в начале 80-х в СССР стартовала программа по созданию оборонительной системы самолётов, состоявшей из РЛС обзора задней полусферы и ракеты обратного старта. Система предназначалась для установки на перспективные штурмовики, фронтовые бомбардировщики, транспортные и противолодочные самолёты. То есть на все типы летающих машин, которые в случае войны с НАТО должны были стать "законной добычей" американских истребителей.

Ключевым компонентом системы стала управляемая ракета с инфракрасной головкой самонаведения – Р-73. Она создавалась для ближнего боя, поэтому изначально к ней предъявлялись требования сверхманёвренности и всеракурсности. Система наведения Р-73 позволила реализовать принцип "выстрелил и забыл", а сочетание аэродинамических рулей и газодинамического управления дало ракете возможность атаковать цели даже под очень невыгодными углами.

То есть по совокупности характеристик именно это изделие подходит на роль убийцы вражеских истребителей и перехватчика ракет, выпущенных по Ту-160.

Сверхманёвренная, умная и быстрая Р-73 – главный кандидат на роль защитника Ту-160. Фото: Минобороны РФ

В настоящее время эти ракеты существуют в двух вариантах: Р-73 РМД-1 и Р-73М РМД-2. "Двойка" имеет увеличенный с 45° до 60° угол целеуказания, увеличенную головку самонаведения с повышенной помехозащищённостью и цифровую систему управления, позволяющую быстро менять алгоритмы слежения за целью и её перехвата.

Первоначальное целеуказание может поступать в бортовой компьютер Р-73 от радиолокационного или оптоэлектронного комплекса самолёта-носителя. Эти данные нужны ракете, чтобы повернуть на цель сразу после старта. Когда головка самонаведения захватит источник тепла, ракета уже действует самостоятельно, а самолёт-носитель может выполнять манёвр уклонения или заходить на следующую цель.

Именно для первичного целеуказания Ту-160М и нужен локатор обзора задней полусферы. К слову, в нашей авиации уже есть боевой самолёт, имеющий хвостовой радар: это истребитель-бомбардировщик Су-34. Так что не исключено, что и эти машины будут оборудованы ракетами обратного старта.

Огромный "батон", торчащий между соплами двигателей, – это "хвостовой стекатель", внутри которого расположена антенна заднего обзора радиолокатора 141Ш. Фото: Минобороны РФ

Также возможно, что военные решили использовать для обороны ракетоносцев ракету Р-77 (РВВ-СД). В отличие от Р-73, "семьдесят седьмые" наводятся не по тепловому излучению, а с помощью активной радиолокационной головки.

Функционально Р-77 также отлично подходит на роль телохранителя огромного ракетоносца, ведь она изначально создавалась для поражения не только самолётов и вертолётов противника, но и ракет класс "земля–воздух" и "воздух–воздух". Включение этих ракет в оборонительный арсенал "Лебедей" позволит им уничтожать цели на расстоянии до 100 километров.

Второй возможный кандидат на роль защитника "Белых лебедей" – ракета Р-77 – имеет активную радиолокационную головку, позволяющую ей самостоятельно наводиться на цель. Источник фото: Минобороны РФ

Аргумент для попутчиков

Советские конструкторы и военные полагали, что скоростной, способный к маловысотному полёту и вооружённый дальнобойными ракетами Ту-160 будет владеть инициативой и сможет выбирать место и время нанесения удара, не подставляясь под огонь вражеских истребителей и средств ПВО. Однако жизнь внесла свои коррективы. Натовские ВВС противопоставили возможностям наших ракетоносцев плотное сопровождение истребителями.

В наибольшей степени от этой практики страдают медленные турбовинтовые Ту-95. В годы холодной войны американские лётчики любили летать в нескольких метрах от русских "Медведей". В ходе таких полётов бывали случаи, когда американцы показывали советским коллегам эротические журналы или дразнили бутылкой виски. Бывали и столкновения, сопровождавшиеся потерей крупных частей американских истребителей.

Советского Союза нет уже три десятка лет, а традиции воздушного хулиганства никуда не делись. По свидетельству современных русских пилотов, британские лётчики по-прежнему любят брать "Медведей" в клещи, пилотируя свои машины так близко к "стратегам", что те не имеют возможности повернуть, не попросив свободного места (таким сигналом служит покачивание крыльями).

Мне нравится сопровождать "русских медведей": это такой огромный ракетоносец с четырьмя большими винтами. У наших ребят мода – фотографироваться на их фоне, создавая иллюзию, что наш истребитель сидит на его огромном крыле,

– признавался журналистам в 2014-м пилот истребителя нидерландских ВВС, служащий на базе Volkel.

Сверхзвуковая скорость Ту-160 не позволяет издеваться над ним подобным образом. Однако перехват "Лебедей" всё равно систематически отрабатывается ВВС всех стран-членов НАТО, у границ которых нашим ракетоносцам доводится летать. И даже то, что в ряде случаев высланные на перехват истребители не могут их догнать – по большому счёту не имеет значения. В современной воздушной войне боевому самолёту нужно выйти в район пуска ракеты и выбрать цель, всё остальное машина сделает сама.

Появление на ракетоносцах оборонительного комплекса, сопоставимого по своим возможностям с ударными возможностями истребителя, вновь переворачивает ситуацию. Зашедший в хвост к новому Ту-160М истребитель окажется не в позиции безусловного превосходства, а в зоне поражения. И уже экипаж стратега сможет отрабатывать на попутчике операции по захвату и сопровождению цели, а при необходимости – произвести боевой пуск.

Что с того?

Стратегические ракетоносцы являются частью ядерной триады – стратегических сил сдерживания, мощь которых – залог того, что война с применением ядерного оружия против нашей страны не будет начата. Кроме того, как показал сирийский опыт, "стратеги" могут применяться даже в конфликтах низкой интенсивности.

Повышение живучести ракетоносцев означает укрепление безопасности всей страны. И отечественному авиапрому в этом смысле однозначно есть чем гордиться.