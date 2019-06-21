Секунда, вспышка и удар. Видео уничтожения беспилотника США и ультиматум Трампа попали в хроники СМИ

Иран через Оман получил послание от президента США Дональда Трампа с предупреждением об атаке. В этом сообщении говорилось, что Тегеран должен ответить в "ограниченное количество времени", пишет Рейтер со ссылкой на иранские источники.

Напомним, в четверг, 20 июня КСИР сообщил, что американский беспилотник был сбит иранской ракетой у входа в Персидский залив. С позиции Ирана, беспилотник пересек воздушное пространство страны, в то же время США настаивают, что объект был в международном пространстве. Как бы там ни было, фактически после объявления об ударе по Ирану президент США Дональд Трамп передумал бить.

Тем временем телеканал Press-TV публикует видео ракетного удара Ирана по беспилотнику, настаивая, что снято оно было именно в день обсуждаемого инцидента. В кадре клубы пыли при старте ракеты, затем через секунду вспышки - белая, по всей видимости, во время полета ракеты, и горящая, ярко-красная, когда, вероятно, был сбит беспилотник. В Иране сообщали, что США запустили в их суверенное воздушное пространство шпиона.